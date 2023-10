Suriya 43 | సూర్య 43 బయోపిక్‌ కాదన్న సుధాకొంగర.. రేపే అధికారిక ప్రకటన..!

October 25, 2023 / 08:02 PM IST

Suriya 43 | కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) ప్రస్తుతం కంగువ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. శివ దర్శకత్వంలో సూర్య 42 (Suriya 42)గా తెరకెక్కుతుంది. ఇక ఈ చిత్రం విడుదల కాకముందే మరో ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్‌తో అభిమానులను థ్రిల్ చేయబోతున్నాడు సూర్య. ఇదిలా ఉంటే ఈ స్టార్‌ యాక్టర్ మరోవైపు ఆకాశం నీ హద్దురా ఫేం డైరెక్టర్ సుధాకొంగర (Sudha Kongara)తో ఇప్పటికే సూర్య 43 ప్రాజెక్ట్‌ కూడా ప్రకటించాడని తెలిసిందే.

ఎప్పుడెప్పుడు ఈ సినిమా అప్‌డేట్ వస్తుందని ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌ కోసం ఆసక్తికర వార్త తెరపైకి వచ్చింది. తాజా టాక్‌ ప్రకారం సూర్య 43 కీ అప్‌డేట్‌ రేపే రానుంది. ఈ మూవీ నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై రేపు అధికారిక ప్రకటించబోతున్నట్టు సమాచారం. ఇది బయోపిక్ కాదని, ఈ చిత్రం కూడా నిజ జీవితంలో జరిగిన వాస్తవ ఘటనల స్పూర్తితో సూరారై పోట్రును మించి, భారీ స్థాయిలో ఉండబోతుందని చిట్‌చాట్‌లో తెలియజేశారు సుధా కొంగర. ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న కంగువలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ దిశాపటానీ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ కంగువ నుంచి విడుదల చేసిన టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. కంగువ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2డీ, 3డీ ఫార్మాట్‌లలో 10 భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది.

• “ It’s Very Big, The Scale Is Very Big, & It’s A True Story. It’s Not A Biopic, But Inspired By Real Life Incidents! It’s very challenging than Sooraraipottru

– @Sudha_Kongara About #Suriya43 ! 💥

Kollywood’s biggest Sambavam loading 🔥

Tomorrow ⏳@Suriya_Offl #Kanguva pic.twitter.com/ivf8j6FZGL

