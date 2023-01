January 11, 2023 / 10:15 AM IST

లాస్ ఏంజిల్స్‌: గోల్డెన్ గ్లోబ్‌లో స్టీవెన్ స్పిల్‌బ‌ర్గ్ రెండు అవార్డులను గెలుచుకున్నారు. బెస్ట్ డైరెక్ట‌ర్‌తో పాటు బెస్ట్ ఫిల్మ్ డ్రామా కేట‌గిరీలో అవార్డును ఆయ‌న సొంతం చేసుకున్నారు. ద ఫేబ‌ల్‌మ్యాన్స్ చిత్రానికి ఆ అవార్డులు ద‌క్కాయి. ద ఫేబ‌ల్‌మ్యాన్స్ చిత్రాన్ని ప్ర‌ఖ్యాత ద‌ర్శ‌కుడు స్టీవెన్ స్పిల్‌బ‌ర్గ్ డైరెక్ట్ చేశారు. స్వీయ జీవిత క‌థ‌నే ద ఫేబ‌ల్‌మ్యాన్స్ పేరుతో స్పిల్‌బ‌ర్గ్ సినిమా తీశారు. త‌న స్వంత జీవిత విశేషాల‌ను స్క్రీన్‌పై షేర్ చేయ‌డం కొంత భ‌యంగా ఉన్నా ఆ క‌థ‌ను తెర‌కెక్కించిన తీరులో స‌క్సెస్ అయిన‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు.

A look at this year's Golden Globe WINNER for Best Picture – Drama, @thefabelmans ! What a FANTASTIC film 🎥✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/HAnoMQULT9

ద ఫేబ‌ల్‌మ్యాన్స్‌లో గాబ్రియ‌ల్ లాబెల్లి న‌టించారు. ఈ ఫిల్మ్ మొత్తం అయిదు కేట‌గిరీల్లో పోటీప‌డింది. బెస్ట్ స్క్రీన్‌ప్లే, బెస్ట్ స‌పోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ కేటగిరీల్లోనూ ఈ ఫిల్మ్ పోటీప‌డింది.

An amazing moment for Steven Spielberg! Congratulations on your WIN for Best Director – Motion Picture for the film @thefabelmans! 🙌

Tune in to the #GoldenGlobes LIVE on NBC and Peacock! pic.twitter.com/M7xT6HkDdw

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023