May 26, 2024 / 09:14 PM IST

Gangs of Godavari | మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). మాస్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి, అంజలి ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. మే 31న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నారు.

ఇప్పటికే రిలీజ్‌ చేసిన ట్రైలర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ మంచి వ్యూస్ రాబడుతోంది. కాగా గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి మేనియా ఇప్పుడు న్యూయార్క్‌లోని పాపులర్‌ టైమ్‌ స్క్వేర్‌ బిల్డింగ్‌కు పాకింది. టైమ్‌ స్క్వేర్స్‌లో ట్రైలర్‌ స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. యూఎస్‌ఏలో ఈ చిత్రాన్ని కాగ్నియెర్‌ సినీ క్రియేషన్స్ విడుదల చేస్తోంది.

మే 28న నిర్వహించనున్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ నిర్వహించనుండగా.. ముఖ్యఅతిథిగా నందమూరి బాలకృష్ణ హాజరు కాబోతున్నాడు. ఈ మూవీలో అయేషా ఖాన్‌, సాయి కుమార్‌, గోపరాజ్‌ రమణ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో విశ్వక్‌సేన్ లంకల రత్నగా ఊరమాస్‌ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నాడు. గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన సుట్టంలా సూసి పోకలా సాంగ్‌ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. అడవికి గొడ్డలి బ్యాడ్.. కడుపుకి అంబలి బ్యాడ్.. మట్టికి నాగలి బ్యాడ్ అంటూ సాగే మరో సాంగ్‌కు కూడా మంచి స్పందన వస్తోంది.

టైమ్‌ స్క్వేర్స్‌లో ట్రైలర్‌..

మన మీదకి ఎవడైనా వస్తే వాడి మీద పడిపోవటమే! 👊 1️⃣ 𝑴𝒊𝒍𝒍𝒊𝒐𝒏+ 𝑽𝒊𝒆𝒘𝒔 & counting for #GangsofGodavari Trailer in just 2 Hours 💥 ▶️ https://t.co/JvzQ853AYE Mass Ka Das @VishwakSenActor’s #GOG worldwide grand release at theatres near you on MAY 31st! 🌊🔥#GOGOnMay31st 💥 pic.twitter.com/OxXZj0vbH0 — Fortune Four Cinemas (@Fortune4Cinemas) May 25, 2024

𝐋𝐚𝐧𝐤𝐚𝐥𝐚 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐧𝐚 𝐗 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐭𝐚 😎 ఈసారి ఒక్కోక్కడికి శివాలెత్తిపోద్దంతే!! 💥 Mass Ka Das @VishwakSenActor’s #GangsOfGodavari is Hitting theatres worldwide on MAY 31st! 🌊🔥#GOGOnMay31st 💥 pic.twitter.com/6s7lve5JUX — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 16, 2024

బ్యాడ్ సాంగ్‌..

మోత లిరికల్ సాంగ్‌..

పందెంకోడితో విశ్వక్‌సేన్‌..

Team #GangsOfGodavari wishes you all a prosperous and delightful Sankranthi! #HappySankranthi 🌾✨ GANGS OF GODAVARI will arrive in theatres on 8th March, 2024! 💥 pic.twitter.com/2hwbtyUOcf — VishwakSen (@VishwakSenActor) January 15, 2024

గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి గ్లింప్స్‌..

విశ్వక్‌సేన్‌, నేహాశెట్టి డ్యాన్స్‌..

