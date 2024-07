July 14, 2024 / 06:30 PM IST

Darling | మల్లేశం, బ‌లగం సినిమాలతో హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ ప్రియ‌ద‌ర్శి (Priyadarshi). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న చిత్రం డార్లింగ్ (Darling).. అశ్విన్ రామ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో న‌భా న‌టేష్‌లు హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీని ప్రైమ్‌షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై కె నిరంజన్ రెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్నారు. జూలై 19న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇప్ప‌టికే రిలీజ్ చేసిన డార్లింగ్‌ గ్లింప్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత భార్య చేతిలో కీలు బొమ్మగా మారిన భ‌ర్తల స్టోరీగా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ హింట్ ఇచ్చేస్తుంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా జులై 15న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించనున్నారు. తాజాగా ఈవెంట్‌కు ముఖ్యఅతిథిగా స్టార్ హీరో రాబోతున్నారన్న అప్‌డేట్‌ అందించారు మేకర్స్‌. ఇంతకీ ఎవరా స్టార్ యాక్టర్‌ అనుకుంటున్నారా..? ఇంకెవరో కాదు.. న్యాచురల్ స్టార్ నాని. పార్క్‌ హయత్‌లో జులై 15న సాయంత్రం 6 నుంచి షురూ కానున్న ఈవెంట్‌లో నాని సందడి చేయనున్నట్టు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

ఈ చిత్రానికి పెళ్లి చూపులు, కీడా కోలా ఫేం వివేక్ సాగ‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. అనన్య నాగళ్ల, మోయిన్, శివా రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్, కళ్యాణి రాజ్, సునీత మనోహర్, ముళ్లపూడి రాజేశ్వరి, అభిజ్ఞ, జీవన్, కృష్ణ తేజ, విష్ణు, సంజయ్ స్వరూప్, రఘుబాబు, ప్రియాంక, స్వప్నిక, శివరంజని తదితరులు ఇతర కీల‌క పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

A Special Evening with a Special Guest 🤩

Natural Star @NameisNani brings his magic to the Pre-release event of ‘Madmax Marriage Entertainer’ #Darling ❤️‍🔥

📆 Tomorrow, July 15th, 6 PM onwards

📍Park Hyatt

In cinemas from July 19th 🎥 @PriyadarshiPN @NabhaNatesh @dir_aswin pic.twitter.com/fDhWsxUb9o

— Primeshow Entertainment (@Primeshowtweets) July 14, 2024