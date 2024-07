Sardar 2 | మిషన్‌ కంబోడియా టైం.. కార్తీ సర్దార్‌ 2లో స్టార్ యాక్టర్‌

July 16, 2024 / 01:17 PM IST

Sardar 2 | కోలీవుడ్‌ నటుడు కార్తీ (Karthi) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం సర్దార్‌(Sardar). పీఎస్‌ మిత్రన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన సర్దార్ బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. ఇప్పుడిక హిట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ సీక్వెల్‌ సర్దార్‌ 2 (Sardar 2) కూడా సెట్స్‌పైకి వెళ్లిందని తెలిసిందే. మిషన్‌ కంబోడియా నేపథ్యంలో సాగే సర్దార్‌ 2 పూజా కార్యక్రమం ఇటీవలే చెన్నైలో జరిగింది. జులై 15 నుంచి సర్దార్‌ 2 రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలు కానుందని ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

తాజాగా క్రేజీ వార్తతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది కార్తీ టీం. ఈ చిత్రంలో స్టార్ యాక్టర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ ఎస్‌జే సూర్య కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఎస్‌జే సూర్యకు స్వాగతం పలుకుతూ ఈ విషయాన్ని అందరితో పంచుకున్నారు మేకర్స్‌. షూటింగ్ కొనసాగుతుందని తెలియజేశారు. ముందుగా వచ్చిన వార్తల ప్రనకారం చెన్నైలో వేసిన భారీ సెట్‌లో సర్దార్‌ 2 షూటింగ్ కొనసాగుతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

సర్దార్‌ 2ను కథానుగుణంగా కజకిస్తాన్‌, అజర్‌బైజాన్‌, జార్జియాలో చిత్రీకరింయబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈ మూవీలో అమిగోస్‌ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మూవీకి యువన్ శంకర్ రాజా మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌… కాగా ఈ వివరాలపై మేకర్స్‌ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

సర్దార్‌ 2 పూజా కార్యక్రమం…

The auspicious pooja for #Karthi starrer #Sardar2 took place recently and the shooting of the film is scheduled to start on July 15th 2024 in grand sets in Chennai.@Karthi_Offl @psmithran @Prince_Pictures @lakku76 @venkatavmedia @thisisysr @george_dop @rajeevan69 @dhilipaction… pic.twitter.com/UgpFVpGZXu

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) July 12, 2024