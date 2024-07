July 16, 2024 / 12:46 PM IST

Raayan | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం రాయన్‌ (Raayan). స్వీయ దర్శకత్వంలో ధనుష్‌ హీరోగా నటిస్తోన్న ఈ చిత్రం నార్త్ మద్రాస్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామాగా వస్తోంది. రాయన్‌ తెలుగు, తమిళ భాషల్లో జులై 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది టీం. తాజాగా ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్ అందించారు.

ఇవాళ సాయంత్రం 6 గంటలకు హై ఓల్టేజీ రాయన్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటిస్తూ ధనుష్‌ స్టన్నింగ్ లుక్ ఒకటి విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. ఈ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పటికే రాయన్ ఫస్ట్‌ లుక్‌తోపాటు ఎస్‌జే సూర్య, హీరో ధనుష్‌ స్టన్నింగ్‌ లుక్‌ సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ మూవీలో అపర్ణ బాలమురళి, దుషారా విజయన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు.

రాయన్‌లో విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, విష్ణువిశాల్‌, కాళిదాస్ జయరామన్‌, సందీప్ కిషన్‌, సెల్వ రాఘవన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. డీ50వ (D50)గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్‌ విన్నర్‌ ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు. సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో ఏసియన్‌ సురేశ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ రిలీజ్ చేయనుంది.

Dropping the high voltage @dhanushkraja #Dhanush #RaayanTrailer today 6PM 🔥#Raayan in cinemas from July 26 💥#RaayanFromJuly26 pic.twitter.com/vK4ct0ufWP

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) July 16, 2024