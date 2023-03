Oscars 2023 | ఆస్కార్‌ వేదికపై నాటు నాటు పాటకు స్టాండింగ్‌ ఒవేషన్‌

March 13, 2023 / 08:38 AM IST

Standing Ovation For Naatu Naatu Song | ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే ఆస్కార్‌ వేడుకలు లాస్‌ ఏంజిల్స్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కాగా ప్రపంచ సినీతారల చప్పట్ల నడుమ ఆస్కార్‌ వేదికపై నాటు నాటు పాట సందడి చేసింది. రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌, కాలభైరవల ఆస్కార్‌ వేదికపై నాటు నాటు పాటను లైవ్‌లో పాడారు. వాళ్ల గోంతుకు ఆమెరికన్‌ నటులు పాదం కదిపారు. పాట పాడటం పూర్తికాగానే ఆడియెన్స్‌ స్టాండింగ్‌ ఓవియేషన్‌ ఇచ్చారు.

ఇక బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరిలో నాటు నాటు పాట పోటీ పడుతుంది. వరల్డ్‌ వైడ్‌గా 81 పాటలు ఆస్కార్‌కు ఎంట్రీ ఇవ్వగా.. తుది జాబితాలో ఐదు పాటలు ఆస్కార్‌కు షార్ట్‌ లిస్ట్‌ అయ్యాయి. నాటు నాటు తో పాటు టెల్‌ ఇట్‌ లైక్‌ ఏ ఉమెన్‌(అప్లాజ్‌), హోల్డ్‌ మై హ్యాండ్‌ (టాప్‌గన్‌:మావెరిక్‌), లిఫ్ట్‌ మీ అప్‌(బ్లాక్‌ పాంథర్‌), దిస్‌ ఈజ్‌ లైఫ్‌(ఎవ్రీథింగ్‌ ఎవ్రీవేర్ ఆల్‌ ఎట్‌ వన్స్‌) పాటలు ఆస్కార్‌కు పోటీ పడుతున్నాయి. మరికాసేపట్లో బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్ కేటగిరీ నామినేషన్స్‌ జరుగనున్నాయి.

“Do you know #Naatu? Because if not, you are about to” says @deepikapadukone as she introduces #NaatuNaatu on the Oscars stage

Here’s a glimpse of @Rahulsipligunj, @kaalabhairava7 and @LaurenGottlieb setting the stage on fire with #NaatuNaatu#RRR #Deepika #LaurenGottlieb pic.twitter.com/F4HZLv26tK

