Sreeleela Movies First Looks Trending Now On Her Birthday

Sreeleela | శ్రీలీల బాక్సాఫీస్‌ ధమాకా.. ఒక్క రోజే ఆరు సినిమాల ఫస్ట్‌ లుక్స్‌

June 14, 2023 / 05:08 PM IST

Sreeleela | సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రతీయేటా ఎవరో ఒక హీరోయిన్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తుంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో హాట్ టాపిక్‌గా మారుతుంటుంది. ప్రస్తుతం ఆ ట్రెండ్‌నే కొనసాగిస్తోంది శ్రీలీల (Sreeleela). పెండ్లి సందD సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసిన శ్రీలీల ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవకాశమే లేకుండా పోయింది. గతేడాది ధమాకాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు అందుకుంది.

తొలి సినిమాతోనే అగ్ర దర్శకనిర్మాతల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ బ్యూటీ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్బంగా శ్రీలీలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌.ప్రస్తుతం భారీ సినిమాల్లో నటిస్తోంది శ్రీలీల. ఈ భామ ఖాతాలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ టైటిల్ రోల్‌ పోషిస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ (Ustaad Bhagat Singh), బాలకృష్ణ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న భగవంత్ కేసరి (Bhagwanth Kesari), మహేశ్ బాబు నటిస్తోన్న గుంటూరు కారం, బోయపాటి శ్రీను-రామ్ పోతినేని కాంబోలో వస్తున్న RAPO20, నితిన్‌ 32 ప్రాజెక్టులున్నాయి.

దీంతోపాటు త్రివిక్రమ్‌-అల్లు అర్జున్‌ కాంబోలో వస్తున్న ఆహా ఒరిజినల్‌నుంచి శ్రీలీల లుక్‌ కూడా విడుదలైంది. పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ నటిస్తోన్న ఆది కేశవలో కూడా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇవాళ పుట్టినరోజు కావడంతో ఆయా సినిమాల మేకర్స్ అంతా శ్రీలీల ఫస్ట్‌ లుక్‌ లాంఛ్ చేసి.. ఫాలోవర్లు, అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నారు.

శ్రీలీల మరోవైపు VD12లో కూడా నటిస్తోంది. ఇలా ఒకే రోజు బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ ఫస్ట్‌ లుక్‌ లాంఛింగ్స్‌తో.. ఇటీవల కాలంలో ఎవరూ టచ్‌ చేయలేని మార్క్‌ను శ్రీలీల చేరుకుందని స్పష్టమవుతోంది. మొత్తానికి సినిమా సినిమాకు మెస్మరైజింగ్‌ లుక్స్ తో అదరగొట్టేస్తున్న శ్రీలీల బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సక్సెస్‌ అందుకోవాలని విష్ చేస్తున్నారు సినీ జనాలు.