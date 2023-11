November 4, 2023 / 04:44 PM IST

Skanda Movie OTT | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రామ్‌ పోతినేని, మాస్ డైరెక్ట‌ర్ బోయపాటి శ్రీనివాస్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన తాజా చిత్రం స్కంద (Skanda) ది అటాక‌ర్. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 28న విడుద‌లై బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద యావ‌రేజ్‌గా మిగిలింది. వినాయక చవితి లాంగ్ వీకెండ్‌లో ఊహించని రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు కొల్లగొట్టిన ఈ చిత్రం ఆ తర్వాత పూర్తిగా సైలెంట్‌ అయిపోయింది. ఇక ఎప్పటిలాగే ఫిజిక్స్‌కు అందని రీతిలో ఫైట్స్‌, మాస్‌ డైలాగ్స్‌, ఏడుపులు అన్నీ పాత చింతకాయ పచ్చడిలానే బోయపాటి ఈ సారి కూడా వడ్డించాడు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వ‌చ్చింది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ డిస్నీ+హాట్‌స్టార్‌లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్లడించారు. ఇక థియేటర్లలో మిస్​ అయిన ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమాను ఓటీటీల్లో చూడటం స్టార్ట్ చేశారు. అయితే ఈ సినిమా థియేటర్‌లో కంటే ఓటీటీలో విడుద‌లైన అనంత‌రం ఎక్కువ‌ ట్రోలింగ్​కు గురవుతోంది.

ఈ సినిమాను ఓటీటీలో చూస్తున్న ప్రేక్ష‌కులు ఒక్కో సీన్‌ను మెల్లిగా చూస్తూ.. చిన్న చిన్న విష‌యాల‌ను కనిపెట్టారు. అయితే ఈ విష‌యాలే ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ‌ ట్రోలింగ్‌కు గురవుతున్నాయి.

స్కంద ఇంటర్వెల్ ఫైట్‌లో రామ్ ఒక పోలీస్‌ను షూట్ చేయ‌గా.. ఇంకోవైపు ఆ సీన్​ను చూస్తున్న వారిలో కూడా అదే వ్య‌క్తి క‌నిపిస్తాడు. దీంతో ఈ సీన్‌పై మామూలుగా ట్రోలింగ్ జ‌ర‌గ‌ట్లేదు.

అలాగే క్లైమాక్స్ ఫైట్లో రామ్ దీప స్తంభాలు ప‌ట్టుకుని విల‌న్ల మీద ఎటాక్ చేసే సీన్​ ఒక‌టి ఉంటుంది. అయితే ఇది థియేటర్‌లో చూసిన వారికి తేడాగా అనిపించ‌దు కానీ ఓటీటీలో చూసేవారు అందులో ఏం తేడా ఉందో క‌నిపెట్టారు. ఈ సీన్‌లో మొద‌ట రామ్ క‌నిపించ‌గా.. త‌ర్వాత షాట్‌లో రామ్‌గా బోయ‌పాటి ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాడు. దీంతో ఈ సీన్ క‌ట్ చేసి నెటిజ‌న్లు తెగ ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఏంటి బోయ చూసుకోబడ్ల అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

