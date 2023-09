September 24, 2023 / 03:55 PM IST

Skanda Movie | నాలుగు రోజుల్లో రిలీజ్‌ కాబోతున్న స్కంద సినిమాపై జనాల్లో మాములు అంచనాలు లేవు. బోయపాటి వైలెన్స్‌ ఈ సారి ఊహించిన దానికంటే అరివీర భయంకరంగా ఉండబోతుందని గ్లింప్స్‌, ట్రైలర్‌లు గట్రా ఆల్రెడీ క్లారిటీ ఇచ్చేశాయి. ఇక బీ, సీ సెంటర్లకు వచ్చే ప్రేక్షకుడు ఏమేమి కోరుకుంటాడో అవన్నీ ఈ సినిమాలో పుష్కలంగా ఉండబోతున్నట్లు కూడా చెప్పేశాయి. ముందుగా వినాయక చవితి వీక్‌ అనుకున్నా.. పలుకారణాల వల్ల రెండు వారాలు అంటే సెప్టెంబర్‌ 28కు సినిమాను పోస్ట్‌ పోన్‌ చేశారు. ఇక రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో మేకర్స్‌ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లు, ప్రమోషన్‌లు చేస్తూ సినిమాపై సినిమాపై మంచి ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేస్తున్నారు.

కాగా తాజాగా చిత్రబృందం ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది. సోమవారం రోజు కరీంనగర్‌లోని వీ కన్వెన్షన్‌ హాల్‌లో సాయంత్రం 6గంటల నుంచి ఈ సినిమా ఈవెంట్‌ను జరుపుకున్నట్లు వెల్లడించారు. అవుట్ అండ్ అవుట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో రామ్‌కు జోడీగా శ్రీలీల నటించింది. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన అన్ని పాటలు చార్ట్‌ బస్టర్‌లుగా నిలిచాయి. ఈ సినిమాకు ఇప్పటికే ఓ రేంజ్‌లో బిజినెస్‌ జరిగిందని తెలుస్తుంది. స్టార్‌ సంస్థ సౌత్‌లోని అన్ని భాషల నాన్‌-థియేట్రికల్‌ హక్కులు దాదాపు రూ.50 కోట్లకు కొనుక్కుందని టాక్‌.

KARIMNAGAR! See you tomorrow with another………………! 🔥 #SKANDA pic.twitter.com/bgQlkqrHvD

— RAm POthineni (@ramsayz) September 24, 2023