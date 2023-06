June 6, 2023 / 02:51 PM IST

Indian 2 | ఉలగనాయగన్‌ కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ఇండియన్‌ 2 (Indian 2). శంకర్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. కాజల్ అగర్వాల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొత్త అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఇండియన్‌ 2లో టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suriyah) మెయిన్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఎస్‌జే సూర్య ఇండియన్‌ 2కు సంబంధించిన షూటింగ్‌ కూడా ఇటీవలే పూర్తి చేశాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. .

తాజా అప్‌డేట్‌ ప్రకారం ఇండియన్‌ 2లో విలన్‌ పాత్ర కోసం ఎస్‌జే సూర్య కెరీర్‌లోనే అత్యధికంగా రెమ్యునరేషన్‌ తీసుకున్నాడని సమాచారం. ఈ యాక్టర్ మరోవైపు శంకర్‌ డైరెక్షన్‌లో రాంచరణ్‌ హీరోగా వస్తున్న గేమ్‌ చేంజర్‌లో కీ రోల్ చేస్తున్నాడు. భారతీయుడు చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా వస్తున్న ఇండియన్‌ 2 చిత్రంలో బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, స‌ముద్రఖని, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌ ఇత‌ర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇండియన్‌ 2 చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి యంగ్ మ్యూజిక్‌ సెన్సేషన్‌ అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఇప్పటికే విడుదలైన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. కమల్ హాసన్‌ మరోవైపు మణిరత్నం దర్శకత్వంలో 234వ ప్రాజెక్ట్‌కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. ఇండియన్ 2 పూర్తయ్యాక ఈ సినిమాను సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్లబోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఇండియన్ 2 షూటింగ్‌ తైవాన్‌, సౌతాఫ్రికాలోని జోహాన్నెస్‌ బర్గ్‌తోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో షూటింగ్‌ జరుపుకుంది. శంకర్‌(Shankar) టీం సాంగ్స్‌తోపాటు గూస్‌ బంప్స్‌ తెప్పించే యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ ను ఈ షెడ్యూల్‌లో పెట్టినట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన అప్‌డేట్స్ చెబుతున్నాయి.

