SK21 | తెలుగు, తమిళంలో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ ఉన్న నటుడు శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan). ఈ హీరో నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్న SK21. ఈ మూవీలో సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. దీపావళి సందర్బంగా ఈ మూవీ టైటిల్‌ను ప్రకటించనున్నారు. అంతేకాదు నెక్ట్స్‌ షెడ్యూల్‌ చెన్నైలో షురూ కానుండగా.. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కూడా సమాంతరంగా కొనసాగనున్నాయట. ఇటీవలే రాజ్‌కమల్ ఫిల్మ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఆఫీస్‌లో ఉలగనాయగన్ కమల్ హాసన్‌ను కలిశాడు శివకార్తికేయన్‌‌.

ఎస్‌కే 21లో శివకార్తికేయన్ ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని లుక్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన అప్‌డేట్స్ చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ (RahulBose) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సాయిపల్లవి కశ్మీర్‌ లొకేషన్‌లో దిగిన ఫొటోలు కూడా నెటిజన్లను కట్టిపడేస్తున్నాయి. కశ్మీర్‌లో 75 రోజులపాటు జరిగిన లాంగ్ షెడ్యూల్‌ పూర్తయిన విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. సినిమా కోసం గైడ్‌ చేసిన రియల్‌ హీరోలు ఇండియన్ మిలటరీ జవాన్లకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. రంగులు చల్లుకుంటూ డిఫరెంట్‌ హెయిర్‌స్టైల్‌లో స్టైలిష్ గాగుల్స్‌ పెట్టుకున్న స్టిల్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

శివ‌కార్తికేయ‌న్ మరోవైపు అయలాన్ (Ayalaan‌) చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఆర్‌ రవికుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ భామ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

