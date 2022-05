May 30, 2022 / 03:03 PM IST

Sivakarthikeyan | త‌మిళ హీరో శివ‌కార్తికేయ‌న్ తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. ‘రెమో’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌య‌మయిన కార్తికేయ‌న్‌ గతేడాది విడుద‌లైన ‘డాక్ట‌ర్’ సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో మంచి మార్కెట్‌ను ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే ఈయ‌న న‌టించిన ‘డాన్’ త‌మిళ్‌తో పాటు తెలుగులోనూ ఏక‌కాలంలో విడుద‌లైంది. సిబి.చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం మే13న‌ విడుద‌లై పాజిటీవ్ రివ్యూల‌ను తెచ్చుకుంది. పోటీగా ‘స‌ర్కారు వారి పాట’ స‌క్సెస్ ఫుల్‌గా దూసుకుపోతున్న డాన్ చిత్రం మంచి క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించి ఇటీవలే బ్రేక్ ఈవెన్‌ను కూడా పూర్తి చేసుకుంది. రెండు వ‌రుస విజ‌యాల‌తో శివ‌కార్తికేయ‌న్ తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు మ‌రింత ద‌గ్గ‌ర‌య్యాడు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈయ‌న సూప‌ర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ను క‌లిశాడు.

‘డాన్’ సినిమా విజ‌యం సాధించిన నేప‌థ్యంలో శివ‌కార్తికేయ‌న్ త‌న అభిమాన న‌టుడు రజినీకాంత్‌ను క‌లిసి ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు. రజినీతో 60 నిమిషాలు మాట్లాడిన‌ట్టు, త‌న‌తో మాట్లాడిన అర‌వై నిమిషాలు లైఫ్ టైమ్ మెమోరీ అంటూ ట్విట్ట‌ర్లో త‌లైవాతో దిగిన ఫోటోను పోస్ట్ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం జూన్ 10 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. నురుధ్ ర‌విచంద్ర‌న్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో శివ‌కార్తికేయ‌న్‌కు జోడీగా ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహ‌న్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. లైకా ప్రొడ‌క్ష‌న్ సంస్థ‌తో క‌లిసి శివ కార్తికేయ‌న్ స్వీయ‌ నిర్మాణంలో ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించాడు. ప్ర‌స్తుతం శివ‌కార్తికేయ‌న్ ఆయ‌లాన్ అనే సైన్స్ ఫిక్ష‌న్ కామెడీ సినిమాలో న‌టిస్తున్నాడు. దీనితో పాటుగా తెలుగులో జాతిర‌త్నాలు ఫేం అనుదీప్‌తో ద్విభాష చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు.

With the DON of Indian cinema 🙏❤️ Met super star @rajinikanth sir and got his blessings.. That 60 minutes will be a lifetime memory..Thank you so much Thalaiva for your time and valuable appreciations for #DON 🙏🙏❤️❤️❤️ pic.twitter.com/mG1Pgbrjb7

— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) May 30, 2022