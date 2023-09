SIIMA Awards -2023 | మలయాళీ ఉత్తమ నటుడిగా టోవినో థామస్.. ఉత్తమ నటిగా కళ్యాణి ప్రియదర్శిని.

SIIMA Awards -2023 | సౌత్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ మూవీ అవార్ట్స్‌ – 2023 (SIIMA) వేడుక దుబాయ్‌ (Dubai) లో అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. రెండు రోజులపాటు జరగనున్న ఈ వేడుక దుబాయ్‌లోని వరల్డ్‌ ట్రేడ్‌ సెంటర్‌లో 15వ తేదీన ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

September 17, 2023 / 08:40 AM IST

కాగా, 2023 సంవత్సరానికి గానూ ఉత్తమ నటుడిగా మలయాళంలో టోవినో థామస్ (Tovino Thomas) ఈ అవార్డును అందుకున్నారు. తల్లుమాల (Thallumalla) సినిమాకు గానూ టోవినో థామస్ కు ఈ అవార్డు వరించింది. ఇక ఉత్తమ నటిగా మలయాళంలో కళ్యాణి ప్రియదర్శిని (Kalyani Priyadarshini) బ్రో డాడీ (Bro Daddy) సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

మలయాళం సైమా అవార్డ్స్‌ -2023 విజేతలు..

ఉత్తమ నటుడు : టోవినో థామస్ (తల్లుమాల)

ఉత్తమ నటి : కళ్యాణి ప్రియదర్శిని (బ్రో డాడీ)

ఉత్తమ దర్శకుడు : వినీత్ శ్రీనివాసన్ (హృదయం)

ఉత్తమ చిత్రం : నా తాన్ కేసు కోడు

ఉత్తమ నటుడు (క్రిటిక్స్‌) : కుంచకో బోబన్ (నా తాన్ కేసు కోడు)

ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్‌) : దర్శన రాజేంద్రన్ (హృదయం)

ఉత్తమ విలన్‌: వినీత్ శ్రీనివాసన్ (ముకుందన్ ఉన్ని అసోసియేట్స్)

ఉత్తమ లిరిక్ రైటర్ : వినాయక్ శశికుమార్ (భీష్మ పర్వం)

ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్ : శరణ్ వేలాయుధన్ (సౌదీ వెల్లక్క)

ఉత్తమ నేపథ్య గాయని : మృదుల వారియర్ (మయిల్పీలి)

ఉత్తమ ప‌రిచ‌య‌ నటుడు : రంజిత్ సజీవ్ (మైక్)

ఉత్తమ ప‌రిచ‌య‌ నటి : గాయత్రీ శంకర్ (నా తాన్ కేసు కోడు)

ఉత్తమ ప‌రిచ‌య‌ దర్శకుడు: అభినవ్ సుందర్ నాయక్ (ముకుందన్ ఉన్ని అసోసియేట్స్)

ఉత్తమ సహాయ నటి : బిందు పనికర్(రోర్స్‌చాచ్)

ఉత్తమ సహాయ నటుడు : లాల్ (మహావీర్యార్)

ఉత్తమ హాస్య నటుడు : రాజేష్ మాధవన్ (నా తాన్ కేసు కోడు)

ప్రత్యేక జ్యూరీ అవార్డు : బాసిల్ జోసెఫ్ (జయ జయ జయ జయ హే)