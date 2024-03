Tillu Square | వెంకటేశ్‌ స్టిల్స్‌ నా పుస్తకంలో అతికించేవాడిని: సిద్దు జొన్నలగడ్డ

March 26, 2024 / 03:14 PM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) త్వరలోనే టిల్లు 2 (Tillu Square)గా పక్కా వినోదాన్ని అందించేందుకు రెడీ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ మూవీలో అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ మార్చి 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో సిద్దు అండ్‌ టీం ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్‌తో బిజీగా ఉంది.

ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు సిద్దు. నేను వెంకటేశ్‌ (venkatesh)కు చాలా పెద్ద అభిమానిని. చిన్నతనం నుంచి నాపై ఆయన ప్రభావం చాలా ఉంటుంది. తెలుగులో వెస్టర్న్‌ స్టైల్‌ క్లాతింగ్‌ను పరిచయం చేసిన హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటారు. తొలిసారి నేను వెంకీమామను కలిసినప్పుడు సార్‌ మీ ఫొటోలన్నింటిని కట్‌ చేసి నా పుస్తకంలో అతికించేవాడినని చెప్పాను. ఆయన స్టైల్‌కు నేను మ్యాచ్‌ అవ్వలేను. ఆయనంటే యూత్‌, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌కు చాలా ఇష్టమంటూ చెప్పుకొచ్చాడు.

టిల్లు 2 నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫన్‌ ట్రాక్‌ వీడియో, టికెటే కొనకుండా, రాధికా రాధికా, OhMyLily పాటలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. టిల్లన్న మ్యాడ్ పార్టీ షురూ అవుతుందంటూ ఇటీవలే అనుపమపరమేశ్వరన్‌ కొత్త పోస్టర్‌ షేర్ చేయగా.. డైరెక్టర్‌ మల్లిక్‌ రామ్ అందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. పోయినసారి కన్నా ఈ సారి గట్టిగా తగిలేటట్టు ఉంది దెబ్బ టిల్లన్నకు.. మీ దగ్గరలోని థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నాడంటూ.. ట్వీట్ చేశాడు.

సిద్దు, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ట్యాక్సీ రైడ్‌ సీన్‌తో షురూ అయిన గ్లింప్స్‌లో నల్లమల ఫారెస్ట్‌.. నల్లచీర..ఏ ఫిలిం బై రాధిక.. ఏవో పాత జ్ఞాపకాలు నావి.. పాతయేగానీ తీపియైతే కావు.. అంటూ సిద్దు డైలాగ్స్ చెబుతూ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాడు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ నిర్మిస్తోన్న ఈ మూవీకి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్‌, ప్రణీత్ రెడ్డి ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

