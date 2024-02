February 7, 2024 / 12:26 PM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన డీజే టిల్లు ఏ రేంజ్‌లో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిందో తెలిసిందే. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు సీక్వెల్‌గా వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. నేడు సిద్దు జొన్నలగడ్డ పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా స్టార్ బాయ్‌ సిద్దుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియ‌జేస్తూ.. మూవీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ మూవీ నుంచి నేడు సాయంత్రం స్టార్ బాయ్‌ సిద్దు బ‌ర్త్‌డే గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఇక ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్ టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నాగవంశి తెరకెక్కిస్తున్నారు. సిద్దు జొన్నల గడ్డ, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ట్యాక్సీలో రొమాంటిక్‌ మూడ్‌లో ఉన్న పోస్టర్‌ ఇప్ప‌టికే టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ సినిమాకు రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Here’s wishing the actor who lights up the screen with his unstoppable force of energy & wit, Our 𝑺𝑻𝑨𝑹 𝑩𝑶𝒀 #Siddu a very Happy Birthday! – Team #TilluSquare 🥳

Birthday Glimpse Out Today @ 6:03 PM 😎 #HBDSiddu 🕺@anupamahere @MallikRam99 @musicthaman @ram_miriyala… pic.twitter.com/PcrIuE3PeM

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) February 7, 2024