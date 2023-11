November 8, 2023 / 11:55 AM IST

Yodha Movie Relese Date | బాలీవుడ్‌లో సక్సెస్‌ ఫుల్‌ ట్రాక్‌తో దూసుకుపోతున్నాడు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా(Siddarth Malhotra). ‘షేర్షా’తో తిరుగులేని క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న ఈ హీరో అదే ఊపులో వరుస సినిమాలు చేస్తూ హిట్లు మీద హిట్లు కొడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం సిద్ధార్థ్ మూడు సినిమాలను సెట్స్ మీదుంచాడు. అందులో ‘యోధ'(Yodha) ఒకటి. సాగర్‌ అంబ్రే, పుష్కుర్‌ ఓజా ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్‌ సినిమాపై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేకర్స్ కొత్త‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ను లాక్‌ చేశారు.

ఈ సినిమా 2022 నవంబర్‌లోనే రిలీజ్‌ కావాల్సి ఉంది. కానీ పలుకారణాల వల్ల జులై (2023)కు పోస్ట్ పోన్‌ అయింది. త‌ర్వాత సెప్టెంబర్ 15న ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. అయితే మళ్లీ ఈ సినిమాను రెండు నెలలు పోస్ట్‌ పోన్‌ చేశారు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ కొత్త విడుద‌ల తేదీ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సినిమాను 15 మార్చి 2024న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇక ఈ డేట్‌కు అయిన ఈ సినిమా వస్తుందేమో చూడాలి.

SIDHARTH MALHOTRA: ‘YODHA’ NEW RELEASE DATE… #Yodha – starring #SidharthMalhotra, #DishaPatani and #RaashiiKhanna – will now arrive in *cinemas* on 15 March 2024… Directed by #SagarAmbre and #PushkarOjha… #NewPosters…#DharmaProductions #AmazonPrime… pic.twitter.com/mDSxNgVtTk

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 7, 2023