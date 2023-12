Shruti Haasan In New Vacation Mode Visuals Goes Viral

Shruti Haasan | ఎయిర్‌పోర్టులో శృతిహాసన్.. న్యూ ఇయర్ వెకేషన్‌కు ఎక్కడికెళ్తుందో మరి..?

December 27, 2023 / 05:10 PM IST

Shruti Haasan | ఇండియన్‌ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో నటిగా, సింగర్‌గా, కంపోజర్‌గా మల్టీ టాలెంటెడ్ స్కిల్స్‌ ఉన్న అతికొద్ది మంది సెలబ్రిటీల్లో ఒకరు శృతిహాసన్‌ (Shruti Haasan). ఈ ఏడాది బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో మెరుస్తూ.. టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఇటీవలే నాని నటించిన హాయ్‌ నాన్న చిత్రంలో అతిథి పాత్రలో మెరిసి.. ఓడియమ్మా పార్టీ సాంగ్‌తో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం సలార్ సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.ఇప్పటిదాకా ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉన్న శృతిహాసన్‌ ఇక న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్‌ మూడ్‌లోకి వెళ్లిపోయింది.

ఈ భామ వెకేషన్‌కు వెళ్లే క్రమంలో ముంబై ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రత్యక్షమైంది. ఇంతకీ శృతిహాసన్ ఎక్కడికెళ్తుందనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్‌ నెలకొనగా.. ఈ విజువల్స్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. శృతిహాసన్ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌ యంగ్ హీరో అడివిశేష్ (Adivi Sesh) హీరోగా షనీల్‌ డియో డెబ్యూ (డైరెక్టర్‌) కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్న డెకాయిట్‌ (Dacoit) లో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ ఇటీవలే విడుదల చేసిన డెకాయిట్ శృతిహాసన్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. డెకాయిట్‌ టైటిల్ టీజర్‌ కూడా విడుదల చేయగా.. మాజీ ప్రేమికుల శత్రుత్వంతో నయా స్టైల్‌లో సినిమా డిఫరెంట్‌ స్టైల్‌లో సాగబోతున్నట్టు హింట్ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌.

ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మిస్తుండగా.. ఆసియన్ సునీల్ సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. శృతిహాసన్‌ డెకాయిట్‌లో ఓ పాట కూడా పాడినట్టు వార్తలు వస్తుండగా.. టీం నుంచి అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ రావాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రానికి శృతిహాసన్‌ కెరీర్‌లోనే రూ.3 కోట్లు రెమ్యునరేషన్‌ తీసుకుంటుందట.

ఎయిర్‌పోర్టులో శృతిహాసన్..

#ShrutiHaasan is off to her New Year’s vacation. pic.twitter.com/3TViq2XUQ3 — Thriller Soundtrack Music (@sandeeprathi100) December 27, 2023

డెకాయిట్ టైటిల్ టీజర్‌..

#SeshEXShruti@AdiviSesh and @shrutihaasan are joining hands to bring a unique story of love and beyond ❤️‍🔥 Produced by #SupriyaYarlagadda under @AnnapurnaStdios & co-produced by @AsianSuniel. The film is Directed & Co-written by #ShaneilDeo. More details soon! pic.twitter.com/EI6tHUAORW — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 12, 2023