Adipurush Movie | ప్రతి రామాలయానికి ఉచితంగా 101 టిక్కెట్లు.. ఎక్కడంటే?

June 12, 2023 / 11:12 AM IST

Adipurush Movie Tickets | ఆదిపురుష్ వీక్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మరో నాలుగు రోజుల్లో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూపులకు తెర పడబోతుంది. ఇప్పటికే బుకింగ్స్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. హాట్ కేకుల్లా టిక్కెట్స్ అమ్ముడవుతున్నాయి. టీజర్ తో ఎక్కడలేని ట్రోల్స్ ఎదుర్కొన్న చిత్రబృందం ట్రైలర్ సహా రెండు పాటలకు ఎక్కడలేని రెస్పాన్స్ వచ్చింది. టీజర్ వచ్చిన నెగెటివిటీ అంతా పటాపంచలైంది. ఇక మొన్న విడుదలైన యాక్షన్ ట్రైలర్ సైతం అందరినీ తెగ ఆకట్టుకుంటుంది. విజువల్ వండర్ లా ఉండబోతుందని స్పష్టం అయింది. నెలన్నర రోజులుగా సరైనా సినిమాలేక సతమతవుతున్న సినీ లవర్స్ కు ఆదిపురుష్ మంచి ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఇప్పుడున్న హైప్ కు ఏమాత్రం పాజటీవ్ టాక్ వచ్చినా బాక్సాఫీస్ దగ్గర తొలిరోజే వంద కోట్ల మార్క్ దాటడం పెద్ద విషయం కాదు. ఇక ఇదిలా ఉంటే నటుడు రణ్ బీర్ కపూర్, నిర్మాత అభిషేక్ అగర్వాల్ ఇప్పటికే అనాధ పిల్లల కోసం పదివేల చొప్పున టిక్కెట్లు ఉచితంగా ఇవ్వబోతున్నట్లు తెలిపారు.

కాగా తాజాగా శ్రేయస్ మీడియా కూడా ఉచితంగా టిక్కెట్లు ఇవ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఖమ్మం జిల్లాలోని ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి రామాలయానికి ఉచితంగా 101 టిక్కెట్లు ఇవ్వదలుచుకున్నట్లు శ్రేయస్ అధినేత శ్రీనివాస్ తెలిపాడు. రామయాణం ఇతిహాసం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఓంరౌత్ దర్శకత్వం వహించాడు. ప్రభాస్ రాముడి పాత్ర పోషించగా.. కృతిసనన్ సీతగా కనిపించనుంది. బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ లంకాధిపతి రావణాసురుడుగా కనిపించనున్నాడు. రెట్రో ఫైల్స్, టీ సిరీస్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాకు దాదాపు రూ.500 కోట్లు ఖర్చయింది. ఇక ఇప్పటికే ప్రొడ్యూసర్లకు థియేట్రికల్, నాన్ థియేట్రికల్ రూపంలో మొత్తం ముట్టాయని తెలుస్తుంది. తెలుగులో ఈ సినిమాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ సంస్థ రిలీజ్ చేస్తుంది.

