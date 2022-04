April 23, 2022 / 12:55 PM IST

Shilpa Shetty In Police Role | విభిన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ త‌న అందం, అభిన‌యంతో ద‌శాబ్ధ కాలంపాటు అగ్ర క‌థానాయిక‌గా కొన‌సాగిన బాలీవుడ్ న‌టి శిల్పా శెట్టి. వెంక‌టేష్, నాగార్జున‌, బాల‌కృష్ణ వంటి స్టార్ హీరోల‌తో సినిమాలు చేసి తెలుగులోనూ మంచి క్రేజ్ ఏర్ప‌రుచుకుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈమె బాలీవుడ్‌లోనే సినిమాల‌ను చేస్తూ బిజీ బిజీగా గ‌డుపుతుంది. ఈమె న‌టించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘నిక‌మ్మ’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. స‌బ్బిర్ ఖాన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం జూన్ 17న విడుద‌ల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈమె డిజిట‌ల్ ఎంట్రీకి సిద్ధ‌మైంది.

ప్ర‌ముఖ బాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడు రోహిత్ శెట్టి అమెజాన్ ప్రైమ్‌తో క‌లిసి ‘ఇండియ‌న్ పోలీస్ ఫోర్స్’ అనే టైటిల్‌తో వెబ్ సిరీస్‌ను రూపొందిస్తున్న‌ విష‌యం తెలిసిందే. సిద్ధార్థ్ మ‌ల్హోత్రా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన‌ ఈ చిత్ర షూటింగ్ టీజ‌ర్‌ను రోహిత్ ఇటీవ‌లే ఇన్స్టాలో షేర్ చేశాడు. ఈ వీడియోకు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రంలో సిద్దార్థ్ ఢిల్లీ పోలీస్ విభాగంలో స్పెషల్ సెల్ ఆఫీసర్‌గా నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రంలో శిల్పాశెట్టి కూడా న‌టించ‌నున్న‌ట్లు, ఆమె ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను రోహిత్ విడుద‌ల చేశాడు. ఈ చిత్రంలో శిల్పా శెట్టి పోలీస్ అధికారిగా ముఖ్య పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్న‌ట్లు పేర్కొన్నాడు. శిల్పాశెట్టి పోలీస్ డ్రెస్‌లో చేతిలో గ‌న్ ప‌ట్టుకుని ఉన్న పోస్ట‌ర్ ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఈ వెబ్ సిరీస్ ఎనిమిది భాగాలుగా తెర‌కెక్క‌నుంది.

SHILPA SHETTY MAKES HER DIGITAL DEBUT: JOINS ROHIT SHETTY'S COP UNIVERSE… #ShilpaShetty makes her digital debut with #IndianPoliceForce… #AmazonPrimeVideo and #RohitShetty collaborate for an 8-part high-octane action series… Stars #SidharthMalhotra… Filming has commenced. pic.twitter.com/8e2DOelVFb

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 23, 2022