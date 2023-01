Pathaan | స్టన్నింగ్‌ యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ పఠాన్ ట్రైలర్‌

January 10, 2023 / 01:32 PM IST

యశ్‌ రాజ్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌లో బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (Sharukh Khan) నటిస్తోన్న ప్రాజెక్ట్‌ పఠాన్‌ (Pathaan). సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. పాకిస్థాన్‌ నుంచి ఆపరేషన్‌ను కొనసాగించే లీడింగ్‌ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్‌ను నిర్వహించే వ్యక్తిగా జాన్ అబ్రహాం నటిస్తున్నాడు. జాన్ అబ్రహాం భారత్‌కు, భారత ప్రభుత్వానికి భయానకమైన అల్టిమేటమ్‌ జారీ చేస్తాడని ట్రైలర్‌ తో అర్థమవుతుంది.

తన దేశం కోసం ఏదైనా చేసే ఇండియన్‌ స్పై ఏజెంట్‌గా షారుఖ్‌ఖాన్‌ కనిపించబోతున్నాడు. జాతి వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను నియంత్రించడానికి చేసే ఆపరేషన్‌లో షారుఖ్‌ఖాన్‌తో కలిసి మిషన్‌లో పాల్గొంటుంది దీపికాపదుకొనే. అయితే చివరికి యుద్దం ఎలా ముగిసిందనేది సస్పెన్స్ లో పెడుతూ కట్ చేసిన ట్రైలర్‌ సినిమాపై క్యూరియా సిటీ పెంచుతోంది.

పఠాన్ 2023 జనవరి 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టింది షారుఖ్‌ ఖాన్‌ టీం. పఠాన్‌లో దీపికా పదుకొనే ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తుండగా.. జాన్‌ అబ్రహాం నెగెటివ్‌ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కాబోతుంది. దీపికా-షారుఖ్‌ ఖాన్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మూడో సినిమా కావడంతో పఠాన్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

పఠాన్ ట్రైలర్‌..

It doesn’t get BIGGER than this! Here’s the #PathaanTrailer that you all have been waiting for!

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/FpUfbJv07M

