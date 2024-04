Indian 2 | ఇండియన్ 2, గేమ్‌ ఛేంజర్‌ రిలీజ్‌ డేట్స్‌ ఫైనల్‌ చేసిన శంకర్‌..!

Indian 2 | లెజెండరీ డైరెక్టర్‌ శంకర్‌ (Shankar) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి ఇండియన్ 2 (Indian 2) కాగా.. షూటింగ్ దశలో ఉన్న మరో చిత్రం రాంచరణ్‌ హీరోగా నటిస్తున్న గేమ్ ఛేంజర్ (Game Changer)‌. కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ క్రేజీయెస్ట్‌ ప్రాజెక్టులే కావడం విశేషం.

April 6, 2024 / 11:32 AM IST

Indian 2 | లెజెండరీ డైరెక్టర్‌ శంకర్‌ (Shankar) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి ఇండియన్ 2 (Indian 2) కాగా.. కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఇండియన్‌ 2 గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) ను ఇప్పటికే విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. షూటింగ్ దశలో ఉన్న చిత్రం రాంచరణ్‌ హీరోగా నటిస్తున్న గేమ్ ఛేంజర్ (Game Changer)‌. కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ క్రేజీయెస్ట్‌ ప్రాజెక్టులే కావడం విశేషం.

ఈ రెండు సినిమాలు ఇంతకీ ఎప్పుడు విడుదలవుతాయనేదానిపై ముందు నుంచి డైలామా కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో శంకర్‌ ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టుల విడుదలపై ఓ క్లారిటీకి వచ్చాడన్న వార్త ఒకటి ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది. తాజా టాక్ ప్రకారం ఇండియన్ 2ను జూన్‌ 13న విడుదల చేసేందుకు రెడీ అవుతుండగా.. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ను 2024 అక్టోబర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాడట. జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ దేవర అక్టోబర్‌ 10న విడుదల కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. దసరా సెలవులను దృష్టిలో పెట్టుకొని గేమ్‌ ఛేంజర్‌ను అక్టోబర్ తొలివారంలో రిలీజ్ చేయాలని ఫిక్స్‌ అయ్యాడని వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఇండియన్ 2 డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ప్లిక్స్ దక్కించుకుంది. సేనాపతి ఈజ్‌ బ్యాక్‌.. ఇండియన్ 2 తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో థ్రియాట్రికల్‌ రిలీజ్ తర్వాత నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో సందడి చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, బ్రహ్మానందం, స‌ముద్రఖని, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈచిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న గేమ్ ఛేంజర్ లో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. రాజోలు భామ అంజలి, బాలీవుడ్ నటుడు హ్యారీ జోష్‌, ఎస్‌జే సూర్య, నవీన్‌ చంద్ర, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు తెర‌కెక్కిస్తున్నారు.

Global Star Bday Celebrations Started on a High at Bangalore Vinayaka Theatre 🔥🙌 Can’t Wait for Celebrations at RTC X Roads Tommorow with #Jaragandi Song 🤩💥#MagadheeraSpecialShows#GameChanger @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/t4yYazudH6 — Navya (@HoneYNavya_) March 26, 2024

Kashmir to kanyakumari BO badalu avtundi 🥵 This is Ram Charan Era 🔥🔥@AlwaysRamCharan #GameChanger pic.twitter.com/Eg6Nh4ufLw — Royal Charan (@GameChangerRC7) November 23, 2023

South sensation @alwaysramcharan was seen arriving at the Mysore airport in a private jet. He will resume shooting for director Shankar’s ‘Game Changer’ which is going to be a political action thriller. #RamCharan #KiaraAdvani #movie #Mysore #airportlook pic.twitter.com/u3UuJRLvvb — IndiaToday (@IndiaToday) November 23, 2023

Senapathy is back with a vengeance and we couldn’t be more fired up. 🔥😎#Indian2 is coming soon to Netflix in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi after theatrical release! #NetflixPandigai pic.twitter.com/wNcXWVhvRS — Netflix India South (@Netflix_INSouth) January 17, 2024

భాషల వారీగా..

Actor #KamalHaasan gifts Panerai Luminor watch worth ₹8.77 lacs to #Indian2 director Shankar. pic.twitter.com/WdU8fHUwtG

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 28, 2023

Ulaganayagan #KamalHaasan gifted a watch to director #Shankar after watching rushes of #Indian2 💥 He was very confident that this movie will be a peak of Shankar 🤩🔥 pic.twitter.com/Z9qGFTJJL0 — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 28, 2023

Read Today's Latest Cinema Telugu News