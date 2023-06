June 2, 2023 / 04:18 PM IST

Tiger 3 | సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఇద్దరు పాపులర్‌ బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ యాక్టర్లు సందడి చేయబోతున్నారంటే అభిమానుల్లో ఉండే జోష్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పుడలాంటి కాంబో మళ్లీ రెడీ అవుతోంది. ఆ కాంబినేషన్‌ ఏంటనేది ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది. సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం టైగర్‌ 3 (Tiger 3). టైగర్‌ ప్రాంచైజీలో వస్తున్న ఈ మూవీకి మనీశ్‌ శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో షారుఖ్‌ ఖాన్ (ShahRukhKhan)కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడని తెలిసిందే. అయితే రీసెంట్‌గా టైగర్‌ 3 సెట్స్‌లో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ ప్రత్యక్షమైన విజువల్స్ ను అభిమానులు నెట్టింట షేర్ చేయగా.. హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి.

ఈ ఏడాది పఠాన్‌ సినిమాలో అతిథి పాత్రలో మెరిశాడు సల్లూభాయ్‌. ఇక ఇప్పుడు టైగర్‌ 3లో గెస్ట్‌ రోల్‌లో కనిపించబోతున్నాడు షారుఖ్‌ ఖాన్‌. మొత్తానికి ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోల కాంబోలో వచ్చే సన్నివేశాలు సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై విజువల్ ఫీస్ట్‌లా ఉండబోతున్నాయని తాజా విజువల్స్‌ తో అర్థమవుతోంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కత్రినాకైఫ్‌ మరోసారి సల్మాన్‌ ఖాన్‌కు జోడీగా నటిస్తోంది.

ఇటీవలే పులి గాయపడింది.. అంటూ ట్వీట్ చేసి టైగర్‌ 3 షూటింగ్‌ అప్‌డేట్‌తో అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేశాడు సల్మాన్ ఖాన్‌. ఇటీవలే టైగర్‌ 3 షూటింగ్‌ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. దీపావళి కానుకగా టైగర్‌ 3 ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. అశుతోష్‌ రాణా, అనుప్రియా గోయెంకా, రిద్ధి డోగ్రా, అంగద్‌ బేడి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

అలనాటి అందాల తార రేవతి (Revathi) మరోసారి స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్‌తో కలిసి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరువబోతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో ఏక్తా టైగర్‌, టైగర్‌ జిందా హై తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.

Megastar #SalmanKhan & #ShahRukhKhan on the sets of #Tiger3 a few weeks back.

Btw SRK’s quote ” Salman Khan Leads The Path & We All Try To Follow It” is accurate herepic.twitter.com/v4ppofMQ31

