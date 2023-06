June 19, 2023 / 01:11 PM IST

Shahid Kapoor-Kriti Sanon | అర్జున్‌ రెడ్డి, జెర్సీ వంటి సినిమాలను రీమేక్‌ చేసి తెలుగువారి నోళ్లలో నానాడు షాహిద్‌ కపూర్‌. ఈ రెండిట్లో ఒకటి తిరుగులేని విజయం సాధిస్తే.. మరోకటి ఘోర పరాజయం సాధించింది. ఫలితాల సంగతి పక్కన పెడితే తెలుగు సినిమాలను నమ్ముకున్న బాలీవుడ్‌ నటుడంటూ ఇక్కడ ట్రోలర్‌ రాయుళ్లకు టార్గెట్‌ అయ్యాడు. ఇక ఈ మధ్య షాహిద్‌ కపూర్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌లతో మంచి పాపులారిటీ తెచ్చుకుంటున్నాడు. ఫర్జీ, బ్లడీ డాడి వంటి సిరీస్‌లు షాహిద్‌కు అన్ని భాషల ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ వచ్చింది. ప్రస్తుతం షాహిద్ జియో స్టూడీయోస్‌ సంస్థలో ఓ రొమాంటిక్‌ సినిమా చేస్తున్నాడు.

ఆ మధ్య ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పోస్టర్‌కు విశేష స్పందన వచ్చింది. బైక్‌ పై ఒకరికొకరు ఎదురెదెరుగా కూర్చొని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నట్లున్న పోస్టర్‌ తెగ హల్‌ చల్‌ చేసింది. కృతిసనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు ఇంకా పేరు పెట్టలేదు. కాగా తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్‌ 7న విడుదల కానున్నట్లు చిత్రబృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. డింపుల్ కపాడియా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ సినిమాను అమిత్‌ జోషి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మాడోక్‌ ఫిల్మ్స్‌, జియో స్టూడీయోస్‌ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి.

SHAHID KAPOOR – KRITI SANON FILM ARRIVES ON 7 DEC… #JioStudios and #MaddockFilms announce the release date of the upcoming film, starring #ShahidKapoor and #KritiSanon [not titled yet]: 7 Dec 2023.

Also features #Dharmendra and #Dimple Kapadia… Directed by #AmitJoshi and… pic.twitter.com/ITeqCMDrOq

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 19, 2023