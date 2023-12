Dunki Review | షారుక్ ఖాన్ ‘డంకీ’ సినిమా రివ్యూ..

December 21, 2023 / 03:22 PM IST

Dunki Review | ఈ ఏడాది పఠాన్, జవాన్ లాంటి రెండు వెయ్యి కోట్ల సినిమాలతో బాక్సాఫీసు వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించారు షారుక్ ఖాన్ (Shah Rukh Khan). ఇప్పుడు ఆయన నుంచి మూడో సినిమా కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అదే.. ‘డంకీ’ (Dunki). కెరీర్ లో చేసిన సినిమాలన్నీ క్లాసిక్స్ గా మలిచిన దర్శకుడు రాజ్ కుమార్ హిరాణీ (Rajkumar Hirani)ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు కావడం మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఈ ఇద్దరూ తొలిసారి జతకట్టి చేసిన ఈ సినిమాపై సహజంగానే అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ చిత్రాన్ని కేవలం హిందీలోనే విడుదల చేసినప్పటికీ దాదాపు 12 కోట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జరగడం ఈ సినిమాపై వున్న క్రేజ్ కు అద్దం పట్టింది. మరి డంకీ అంచనాలు అందుకుందా ? షారుక్ హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని అందుకున్నారా ? హిరాణీ మ్యాజిక్ ప్రేక్షకులని మరోసారి మెప్పించిందా? తెలుకోవడానికి రివ్యూలోకి వెళదాం.

కథ గురించి: మ‌న్ను (తాప్సి), సుఖి (విక్కీ కౌశ‌ల్‌), బుగ్గు (విక్రమ్ కొచ్చర్‌), బ‌ల్లి (అనిల్ గ్రోవ‌ర్‌).. ఈ నలుగురిది పంజాబ్ లోని ఓ చిన్నపల్లెటూరు. ఈ నలుగురికి జీవితంలో కొన్ని కష్టాలు. ఆ కష్టాలన్నీ గ‌ట్టెక్కాలంటే ఇంగ్లండ్ వెళ్లి అక్కడ డబ్బులు సంపాయించడమే మార్గం. అయితే లండన్ వెళ్ళడానికి కావాల్సిన ఏ అర్హత వీరికి వుండదు. ఇదే సమయంలో ప‌ఠాన్ కోట్ నుంచి జ‌వాన్ హ‌ర్ ద‌యాల్ సింగ్ థిల్లాన్ అలియాస్ హార్డీ సింగ్ (షారుక్‌ ఖాన్‌) ఆ ఊరు వ‌స్తాడు. ఆ న‌లుగురికి సాయం చేయాలని చూస్తాడు. స్టూడెంట్ విసాలతో లండన్ వెళ్ళడానికి ఓ మార్గం చెబుతాడు. కానీ అక్కడ కూడా పని జరగదు. దీంతో మరో దారిలేక అక్రమంగా దేశ సరిహద్దులని దాటి లండన్ చేరుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటారు. మరి ఈ అక్రమ వలస ప్రయాణం ఎలా సాగింది? ఈ ప్రయాణంలో ఎలాంటి సవాళ్ళు ఎదురుకున్నారు ? చివరికి వీరి కథకు ఎలాంటి ముగింపు దొరికిందనేది ? తెరపైకి చూడాలి.

కథా విశ్లేషణ:

తమ కష్టాల నుంచి బయటపడటానికి ఎన్నో దేశాలు దాటి లండన్ లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించాలని ప్రయత్నించే ఓ నలుగురు కథ ఇది.‘డంకీ’ అనేది పంజాబీ పదం. అక్రమ వలస అని దీని అర్ధం. ‘డంకీ ఫ్లైట్స్’ పద్దతిలో పంజాబ్, హర్యానా లాంటి రాష్ట్రాల ప్రజలు అక్రమ వలసలు వెళ్తుంటారని వార్తల్లో చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు వున్నాయి. దర్శకుడు హిరణీ ఈ ఘటనలనే కథగా మార్చి తెరపై తనదైన శైలి చూపించారు. సామాజిక అంశాలకు సున్నితమైన హాస్యం జోడించి నవ్వించి భావోద్వేగాలతో మనసుని బరువెక్కించడం హిరణీ స్టయిల్. డంకీ కూడా ఆయన మార్క్ లోనే సాగుతుంది.

మ‌న్ను, సుఖి, బుగ్గు పాత్రలు లండన్ వెళ్ళడానికి చేసే ప్రయత్నాలతో సరదాగా కథ మొదలౌతుంది. హార్డీ పాత్రని ఒక సైనికుడిగా ఈ కథలో ప్రవేశపెట్టిన తీరు కూడా మెప్పిస్తుంది. తర్వాత వచ్చే ఇంగ్లీష్ పాఠాల తిప్పలు నవ్వులు పంచుతాయి. నవ్వించి మరో సీన్ లో కంటతడి పెట్టించడం హిరణీ ప్రత్యేకత. ఇందులో కూడా అలాంటి సన్నివేశాలు చాలా వున్నాయి. సుఖి పాత్ర రూపంలో ఈ కథలో ఎమోషన్ మరోస్థాయికి వెళుతుంది.

ఇక సెకండ్ హాఫ్ లో మనసుని హత్తుకునే సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటాయి. అక్రమ వలసల కష్టాలు మనసుని కదలిస్తాయి. లండన్ లో వచ్చే కోర్ట్ సీన్ ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ కథకు స్ఫూర్తి నిజ జీవిత ఘటనలే. ఇలాంటి కథకు సినిమాటిక్ ముగింపు ఇవ్వడం కష్టం. అయితే హిరణీ.. మను,హార్డీ పాత్రల మధ్య ఒక సున్నితమైన ప్రేమకథని నడిపి ఆ కోణంలోనే ముగించారు. అంతకుముందుకు హార్డీ పాత్ర దుబాయి పోలీసులతో వేసిన ఎత్తుగడ ప్రేక్షకులకు సర్ ప్రైజ్ ఇస్తుంది.

నటీనటుల నటన: డంకీ కథని తన భుజాలపై మోశాడు షారుక్. పఠాన్, జవాన్ లో కేవలం యాక్షన్ సినిమాతో సరిపెట్టిన షారుక్ ఇందులో మాత్రం తనలోన్ని నటుడిని మరోసారి ఆవిష్కరించారు. హ్యుమర్ తో పాటు ఎమోషనల్ సీన్స్ లో తన అనుభవం చూపించారు. కోర్ట్ సీన్ లో షారుక్ లోని నటుడు మరోస్థాయిలో కనిపిస్తాడు. మను పాత్రలో తాప్సీ చాలా రోజులు గుర్తుండిపోతుంది. చాలా చక్కని నటన కనపరిచింది. విక్కీ కౌశల్ ది చిన్న పాత్రే కానీ చాలా ప్రభావం వున్న పాత్ర. బుగ్గు పాత్రలో విక్రమ్, బాలి పాత్రలో అనిల్ గ్రోవర్ లు ఆకట్టుకుంటారు. ఇంగ్లీష్ టీచర్ గా బోమన్ ఇరానీ అలరించారు. మిగతా పాత్రలు పరిధిమేర వున్నాయి.

టెక్నికల్:

టెక్నికల్ గా సినిమా ఉన్నతంగా వుంది.కెమరాపని తనం నీట్ గా వుంది. నేపధ్య సంగీతం, పాటలు చక్కగా కుదిరాయి. ఈ చిత్రాన్ని స్వయంగా ఎడిట్ చేశారు హిరణీ. స్క్రీన్ ప్లే, ఎడిటింగ్ ప్యాట్రన్ లో ఆయన మార్క్ మరోసారి ఆకట్టుకుంది. కొన్ని డైలాగులు ఆకట్టుకుంటాయి. మున్నాభాయ్, త్రీ ఇడియట్స్ ఈ చిత్రాలన్నీ యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ తో వుంటాయి. డంకీ కూడా బలమైన సామాజిక అంశమే. ఐతే ఇందులో కథ, కథనం ఊహకు ముందే అందిపోతుంది. అయినప్పటికీ హాస్యం, బలమైన భావోద్వేగాలు ఆకట్టుకునేలానే వుంటాయి.

ప్లస్ పాయింట్స్..

షారుక్, తాప్సీ, విక్కీ కౌశల్

హిరణీ మార్క్ హాస్యం

కథలో నిజాయితీ

మైనస్ పాయింట్స్..

తొలి సగం ఇంగ్లీష్ కామెడీతోనే సరిపెట్టడం

ఊహకు అందిపోయే కథనం

రేటింగ్‌ : 3/5

