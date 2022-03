Shah Rukh Khan 8 Pack look | షారుక్ ఖాన్ 8 ప్యాక్ లుక్ అదిరింది..ఖుషీ అవుతున్న‌ ఫ్యాన్స్

March 16, 2022 / 05:12 PM IST

బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ హీరో షారుక్ ఖాన్ (Shah Rukh Khan) ప్ర‌స్తుతం ప‌ఠాన్ (Pathaan) సినిమాలో న‌టిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. 3 ఏండ్ల సుదీర్ఘ‌ విరామం త‌ర్వాత చేస్తున్న సినిమా కావ‌డంతో అభిమానులు త‌మ ఫేవ‌రేట్ స్టార్ నుంచి ఏదైనా అప్ డేట్ వ‌స్తుందేమోన‌ని చాలా ఎక్జ‌యిటింగ్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ ప్ర‌స్తుతం స్పెయిన్‌లో కొనసాగుతుంది. షారుక్‌ఖాన్ తోపాటు దీపికా ప‌దుకొనే (Deepika Padukone), జాన్ అబ్ర‌హాం (John Abraham)ల‌పై వ‌చ్చే కీల‌క స‌న్నివేశాల‌ను చిత్రీక‌రిస్తున్నారు.

అయితే ప‌ఠాన్ సెట్స్ నుంచి బాద్ షా ఫొటోలు కొన్ని నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నాయి. షారుక్ 8 ప్యాక్ యాబ్స్, లాంగ్ హెయిర్‌తో స్ట‌న్నింగ్ లుక్‌తో కొత్త‌గా క‌నిపిస్తూ అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతున్నాడు. షారుక్ బాల్క‌నీలో టాప్ లెస్‌లో నిల‌బ‌డి ఉండ‌గా తీసిన స్టిల్స్ ఇపుడు ఇంట‌ర్‌నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్నాయి. ఈ ఫొటోను చూసిన నెటిజ‌న్లు, అభిమానులు ఫైర్‌, హ‌ర్ట్‌, ట్ర‌క్ ఎమోటిక‌న్స్ ను పోస్ట్ చేస్తూ.. త‌మ ఎక్జ‌యిట్ మెంట్‌ను షేర్ చేసుకుంటున్నారు.

#ShahRukhKhan from #Pathaan spain schedule. Epic is the word. pic.twitter.com/DShtiIuFsq

— Indian Box Office (@box_oficeIndian) March 15, 2022