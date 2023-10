Ambajipeta Marriage Band | అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు మోగించడానికి వస్తున్న ఏడుగురు దర్శకులు

October 8, 2023 / 09:05 PM IST

Ambajipeta Marriage Band | కలర్‌ఫొటోతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ సుహాస్ (Suhas). ఈ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు (Ambajipeta Marriage Band)‌. దుశ్యంత్‌ కటికినేని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సౌండ్ దద్దరిల్లిపోతుంది.. అంటూ అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్ టీజర్‌ అప్‌డేట్ కూడా ఇచ్చారు. తాజాగా టీజర్‌ తేదీ ప్రకటిస్తూ.. అతిథులుగా ఎవరొస్తున్నారో తెలియజేశారు మేకర్స్‌.

సుహాస్‌ మ్యారేజి బ్యాండు టీజర్‌ అక్టోబర్‌ 9న లాంఛ్ చేయనున్నారు. ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో జరుగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి టాలీవుడ్ డైరెక్టర్లు మారుతి, హను రాఘవపూడి, శైలేష్‌ కొలను, సాయి రాజేశ్‌, భరత్‌ కమ్మ, ఆర్‌ఎస్‌జే స్వరూప్‌, సందీప్ రాజ్‌ ముఖ్యఅతిథులుగా రాబోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. న్యూ లుక్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

మ్యారేజీ బ్యాండ్‌ గెటప్‌లో ఉన్న సుహాస్ టీజర్‌ అప్‌డేట్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్ టీం సాగించే ఫన్‌ రైడ్‌ స్టోరీతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ఫస్ట్‌ లుక్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. ఈ మూవీలో పుష్ప ఫేం జగదీశ్‌ ప్రతాప్‌ బండారి, గోపరాజు రమణ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ మూవీని గీతా ఆర్ట్స్‌ 2, మహాయణ మోషన్ పిక్చర్స్‌, ధీరజ్‌ మొగిలినేని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. సుహాస్‌ మరోవైపు రామ్‌ పసుపులేటి దర్శకత్వంలో ఆనందరావ్‌ అడ్వంచర్స్ (Anandrao Adventures) మూవీలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

Blockbuster Directors who carved memorable characters for @ActorSuhas are coming together to launch the teaser of #AmbajipetaMarriageBand on OCT 9th ❤‍🔥🥁

📍TEASER LAUNCH EVENT at Prasad Labs from 4 PM Onwards 🥁🔥#BunnyVas @Shivani_Nagaram @Dushyanth_dk @mahaisnotanoun… pic.twitter.com/SfL04cgsgP

