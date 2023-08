August 27, 2023 / 10:52 AM IST

Sesham Mike-il Fathima | హలో (Hello) సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై హీరోయిన్‌గా మెరిసింది పాపులర్ డైరెక్టర్‌ ప్రియదర్శన్ కూతురు కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ (Kalyani Priyadarshan)‌. ఆ తర్వాత తెలుగులో చిత్రలహరి (Chitralahari), రణరంగం (Ranarangam) సినిమాలతో పాటు మలయాళంలో బ్రో డాడీ (Bro Daddy), తల్లుమ‌ల్ల‌ (Thallumalla), హృద‌యం (Hrudayam) చిత్రాల‌తో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది. ఈ భామ ప్రస్తుతం సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. తాజాగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ ప్రధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్న చిత్రం శేషమ్ మైకేల్ ఫాతిమా (Sesham Mike-il Fathima) ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్ప‌టికే ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌తోపాటు మోషన్‌ పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేయ‌గా.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

టీజ‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. ఈ సినిమాలో కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ ఫుట్‌బాల్ కామెంటేటర్‌గా క‌నిపించ‌బోతుంది. ఫ్యాషన్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై జగదీష్ పళనిసామి, సుధన్ సుందరం సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండ‌గా.. మను సి కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందిస్తుండ‌గా.. కిరణ్ దాస్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Here’s our teaser for #SeshamMikeilFathima ! It’s a fun jolly film and I hope you guys like the teaser ♥️🤗🥰 https://t.co/oU80G4cBSW @Jagadishbliss @Sudhans2017 @manuckumar4 @HeshamAWMusic @dop_santha @Aiish_suresh @FeminaGeorge @TheRoute @PassionStudios_ @thinkmusicindia

— Kalyani Priyadarshan (@kalyanipriyan) August 26, 2023