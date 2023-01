Golden Globe Awards | రాజమౌళి, తారక్‌, చరణ్‌ కేరింతలు చూశారా..?

January 11, 2023 / 11:50 AM IST

Golden Globe Awards | టాలీవుడ్‌ టాప్‌ దర్శకుడు రాజమౌళి రూపొందించిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR) సినిమా చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రపంచ చలన చిత్ర రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ‘గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌’ అవార్డును (Golden Globe Awards) దక్కించుకుంది. సినిమాలోని ‘నాటునాటు’ పాట.. ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ విభాగంలో ఉత్తమ పాటగా ఎంపికైంది. కాలిఫోర్నియాలోని ది బెవర్లీ హిల్టన్‌ హాల్‌ వేదికగా జరిగిన అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమంలో రాజమౌళి, ఎన్టీఆర్‌, చరణ్‌, కీరవాణి కుటుంబసమేతంగా పాల్గొన్నారు.

‘నాటు నాటు’కు పురస్కారం ప్రకటించిన సమయంలో తారక్‌, చరణ్‌, రాజమౌళి.. తమ టేబుల్‌ వద్ద పైకి లేచి చప్పట్లు కొడుతూ, కేరింతలతో సందడి చేశారు. అనంతరం అతిరథ మహారథుల మధ్య ఈ అవార్డును సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి అందుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్ర బృందం ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ కేరింతలు మీరూ చూసేయండి.

And the GOLDEN GLOBE AWARD FOR BEST ORIGINAL SONG Goes to #NaatuNaatu #GoldenGlobes #GoldenGlobes2023 #RRRMovie

pic.twitter.com/CGnzbRfEPk

— RRR Movie (@RRRMovie) January 11, 2023