April 6, 2024 / 07:10 AM IST

Krishnamma | టాలీవుడ్‌లో ఉన్న మోస్ట్‌ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటాడు సత్యదేవ్‌ (Satya Dev). చివరగా గుర్తుందా సీతాకాలం సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలుకరించాడు. ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్న సత్యదేవ్ నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి కృష్ణ‌మ్మ (Krishnamma). వీవీ గోపాల కృష్ణ (VV Gopala Krishna) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుద‌ల చేసిన‌ టైటిల్‌, ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్టర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది.

సత్యదేవ్‌ 25వ చిత్రంగా వ‌స్తున్న ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్‌ చేసిన మరో పోస్టర్‌లో దుర్గమ్మ ముందు స‌త్య‌దేవ్ క‌త్తి ప‌ట్టుకుని రౌద్రం ప్ర‌ద‌ర్శిస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు. యాక్ష‌న్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీని స్టార్ డైరెక్టర్ కొరటాల శివ సమర్పణలో అరుణాచ‌ల క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై కృష్ణ కొమ్మ‌లపాటి నిర్మిస్తున్నారు.

చాలా రోజుల తర్వాత కృష్ణమ్మ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. జైలు శిక్షననుభవిస్తున్న సత్యదేవ్‌తో సహచర ఖైదీ వచ్చి భద్ర రిలీజవ్వబోతున్నాం.. రా అని అంటుంటే.. ఎప్పుడు అంటున్నాడు. గ్లింప్స్‌తో ఈ చిత్రాన్ని మే 3న విడుదల చేయనున్నట్టు తెలియజేశారు.

ఈ చిత్రంలో అతిరా రాజ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. లక్ష్మణ్‌ మీసాల, కృష్ణ, రఘు కుంచె, నందగోపాల్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు కృష్ణమ్మ టైటిల్‌ను ఎందుకు పెట్టామో తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.. అని గ్లింప్స్‌తో చెప్పకనే చెబుతున్నాడు డైరెక్టర్‌.

కృష్ణ‌మ్మ గ్లింప్స్‌..

May 3rd, 2024, Krishnamma.

This will be remembered for a long long time !!

#VVGopalakrishna @kaalabhairava7 @ArunachalaCOffl #KoratalaSiva @saregamasouth pic.twitter.com/eelqOkivTx

— Satya Dev (@ActorSatyaDev) April 5, 2024