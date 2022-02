February 15, 2022 / 03:50 PM IST

Sarkaru vari pata | ఒక సినిమాపై మంచి బ‌జ్ రావడానికి పాట‌లు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇప్ప‌టికే అది చాలా సినిమాల‌తో రుజువైంది కూడా. సినీ నిర్మాత‌లు కూడా పాట‌ల విష‌యంలో ఏ మాత్రం రాజీప‌డ‌కుండా ఎంత ఖ‌ర్చుపెట్ట‌డానికైనా సిద్దంగా ఉంటున్నారు. ఈ మ‌ధ్య‌ లిరిక‌ల్ పాట‌ల కోస‌మే సెప‌రేట్‌గా షూటింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సింగ‌ర్స్‌తో పాట‌పాడించ‌డం, మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ కంపోజ్ చేయ‌డం వంటి వీడియోల‌ను లిరిక‌ల్ సాంగ్‌తో జ‌త‌చేసి విడుద‌ల చేస్తున్నారు. దీనికోసం ప్ర‌త్యేకంగా బ‌డ్జెట్‌ను కేటాయిస్తున్నారు. ‘అలవైకుంఠ‌పురం’ చిత్రంలోని సామ‌జ‌వ‌ర‌గ‌మ‌న లిరిక‌ల్ పాట‌కు మేక‌ర్స్ కోటి రూపాయ‌లు ఖ‌ర్చు పెట్టార‌ట‌. దానికి త‌గ్గ‌ట్టే ఆ ఒక్క‌పాట‌తో సినిమా క్రేజ్ ఎక్క‌డికో వెళ్లిపోయింది. ఇక ‘భీమ్లానాయ‌క్’ టైటిల్ సాంగ్‌కు కూడా 70 ల‌క్ష‌లవరకు ఖ‌ర్చుపెట్టార‌ట. ఈ పాటను ఇప్ప‌టికే 9కోట్ల మంది వీక్షించారు. ఈ క్ర‌మంలో తాజాగా విడుద‌లైన ‘స‌ర్కారువారి పాట’ చిత్రంలోని క‌ళావ‌తి పాట‌కు కూడా దాదాపు 60 ల‌క్ష‌లు ఖ‌ర్చుపెట్టార‌ని స‌మాచారం.

వాలెంటైన్స్ డే సంద‌ర్భంగా క‌ళావ‌తి పాట‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల‌ చేయాల‌నుకున్నారు. కానీ ముందే ఆ పాట లీక్ అయింది. దాంతో చేసేదేమి లేక అనుకున్న దాని కంటే ముందు రోజే ఈ పాట‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాట‌కు య్యూట్యూబ్‌లో విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. 24గంట‌ల్లోనే 14.79 మిలియ‌న్ల వ్యూస్‌ను సాధించి టాలీవుడ్ మోస్ట్ వ్యూస్ సాధించిన లిరిక‌ల్ విడియోగా రికార్డు సృష్టించింది. సూప‌ర్‌స్టార్ మ‌హేష్‌బాబు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ‘గీతా గోవిందం’ ఫేం ప‌రుశురాం ద‌ర్శ‌కత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి సంస్థ‌తో క‌లిసి మ‌హేష్‌బాబు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాడు. థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కీర్తిసురేష్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ఈ చిత్రాన్ని మే 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురావాల‌ని మేక‌ర్స్ స‌న్నాహాలు చేస్తున్నార‌ట‌.

MY 6 YEAR WAIT

For Our Dearest #Superstar Shri @urstrulyMahesh gaaru ⭐️

Finally Comes Alive 🖤

It’s been a Roller Coaster Ride in Our Teared Eyes From Past 24 Hours 💕

Here We Arrive after the deepest Revive

Enjoy the Sound from the ❤️#Kalaavathihttps://t.co/SQIXvIRkid

— thaman S (@MusicThaman) February 13, 2022