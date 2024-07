Saripodhaa Sanivaaram | ఇతర భాషల్లో నాని గరం గరం సాంగ్‌.. సరిపోదా శనివారం మరో టైటిల్‌ ఇదే

July 2, 2024 / 12:20 PM IST

Saripodhaa Sanivaaram | న్యాచురల్‌ స్టార్‌ నాని (Nani) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘సరిపోదా శనివారం’ (Saripodhaa Sanivaaram). వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వంలో నాని 31గా తెరకెక్కుతున్న సరిపోదా శనివారం నుంచి ఇప్పటికే మేకర్స్‌ మ్యూజికల్ హీట్‌ వేవ్‌ షురూ చేశారని తెలిసిందే. సూర్య మ్యాడ్‌నెస్ కౌంట్‌ డౌన్‌ షురూ.. అంటూ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ Garam Garam గరం గరం సాంగ్‌ను విడుదల చేయగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోది. ఈ మూవీని పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేస్తున్నారు.

ఈ చిత్రం ఇతర భాషల్లో Suryas Saturday టైటిల్‌తో విడుదలవుతుంది. ఈ మేరకు గరం గరం సాంగ్‌ను తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల చేశారు. అంటే సుందరానికి తర్వాత నాని-వివేక్ ఆత్రేయ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ మూవీలో గ్యాంగ్‌ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంక ఆరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా.. కోలీవుడ్ స్టార్‌ యాక్టర్‌ ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suryah) కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

యూనిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ మూవీకి జేక్స్ బిజోయ్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తోంది. గ్యాంగ్‌లీడర్‌ తర్వాత నాని, ప్రియాంకా మోహన్ కాంబోలో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది.

Surya’s fiery anthem spreads beyond borders 🔥🔥#GaramGaram is now out in other languages 🎧🎧

▶️ https://t.co/7mxzbBuAFa#SuryasSaturday#SaripodhaaSanivaaram pic.twitter.com/5R7y1xbxyh

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 2, 2024