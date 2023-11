Sara Ali Khan | దీపావళి ముందే వస్తే.. సారా అలీఖాన్‌ మెరుపులకు ఫిదా అవ్వాల్సిందే

November 6, 2023 / 03:48 PM IST

Sara Ali Khan | బీటౌన్‌లో ఉన్న సూపర్ హాట్‌ స్టార్‌కిడ్స్‌లో టాప్‌లో ఉంటుంది సారా అలీఖాన్‌ (Sara Ali Khan). సైఫ్ అలీఖాన్‌ కూతురిగా కేదార్‌నాథ్‌ సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ భామ తనకంటూ స్పెషల్‌ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది. నెట్టింట సారా బేబికున్న క్రేజ్‌ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. సారా అలీఖాన్‌ నెట్టింట ఒక్క పోస్ట్‌ పెట్టిందంటే చాలు.. లైకులు, కామెంట్ల వర్షం కురుస్తుంది.

మనీష్‌ మల్హోత్రా ఇంట ఏర్పాటు చేసిన దీపావళి వేడుకలకు సారా అలీఖాన్‌ హాజరైంది. పింక్ అండ్‌ సిల్వర్ లెహంగా చోలీలో మెరిసిపోతూ.. కెమెరాకు ఫోజులిచ్చింది. హంసలా హొయలుపోతూ.. క్యూట్ క్యూట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో కెమెరాలన్నీ తనవైపు తిప్పేసుకుంది సారా అలీఖాన్‌ . ఈ భామ మెస్మరైజింగ్‌ మెరుపులు చూస్తే దీపావళి రావాల్సిన టైం కంటే ముందే వచ్చిందా.. అన్నట్టుగా అనిపిస్తుందంటున్నారు నెటిజన్లు.

లెజెండరీ నటి మాధురీదక్షిత్ కూడా ఈ వేడుకల్లో సందడి చేసింది. ఓ వైపు నల్ల చీరలో మాధురీదక్షిత్.. మరోవైపు పింక్‌ డ్రెస్‌లో ‌సారా అలీఖాన్‌.. చూసేందుకు రెడీ కండ్లు చాలవా అన్నట్టుగా ఉన్న వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సారా అలీఖాన్‌ చేతిలో నాలుగు సినిమాలుండగా.. వీటిలో ఒకటి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో.. మూడు చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

సారా అలీఖాన్‌ మెరుపులు..

I love her smile and she looks hottttt 🔥🔥#SaraAliKhan pic.twitter.com/BykFYNvCND

— Kajubites 🦚 (@Kajubites) November 5, 2023