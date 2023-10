October 2, 2023 / 04:04 PM IST

Sapta Sagaralu Dhaati (Side A) | కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో త‌న‌కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు రక్షిత్ శెట్టి (Rakshit Shetty). ఇక రక్షిత్ శెట్టి తాజాగా నటించిన చిత్రం ‘సప్త సాగరే దాచే ఎల్లో (సైడ్ ఏ) Sapta Sagaradaache Ello (Side A). రుక్మిణి (Rukmini) కథానాయికగా నటిచింది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 01న క‌న్న‌డ‌లో విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. అయితే ఇదే సినిమాను సప్త సాగరాలు దాటి(Sapta Sagaralu Dhaati) అనే పేరుతో తెలుగులో సెప్టెంబ‌ర్ 22న విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఇక్క‌డ కూడా పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చ‌కుంది. కాగా ఈ సినిమా తెలుగులో విడుద‌లైన వారం రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ప్రైమ్‌లో గత శనివారం నుంచి కన్నడ సహా సౌత్‌లోని అన్ని భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది.

ఇదిలా ఉంటే.. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రైమ్‌లో విడుద‌లైన ఈ సినిమా గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్‌లో దుమ్మురేపుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఎక్కువ మంది వెతికిన డ్రామా జాన‌ర్ మూవీగా (టాప్ 1 ట్రెండింగ్) గూగుల్‌లో రికార్డు న‌మోదు చేసింది. ఈ విష‌యాన్ని సప్త సాగరాలు దాటి హీరోయిన్ రుక్మిణి త‌న‌ సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Thank you all for the love 🥹🤞🏻🌊 sending it back, tenfold. pic.twitter.com/675wF4ASfN

— rukmini (@rukminitweets) October 2, 2023