Kadalanu Song | ‘సప్త సాగరే దాచే ఎల్లో’ నుంచి బ్యూటిఫుల్ మెలోడీ సాంగ్ రిలీజ్

Sapta Sagaradaache Ello (Side A) | కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు రక్షిత్ శెట్టి (Rakshit Shetty). కిరిక్ పార్టీ (Kirik Party), అతడే శ్రీమన్నారాయణ (Avane Srimannarayana), చార్లీ 777 (Charlie 777), గోధి బన్న సాధారణ మైకట్టు (GBSM) వంటి చిత్రాల‌తో పాన్ ఇండియా(Pan India) లెవల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇక రక్షిత్ శెట్టి తాజాగా న‌టించిన‌ చిత్రం ‘సప్త సాగరే దాచే ఎల్లో (సైడ్ ఏ) Sapta Sagaradaache Ello (Side A). రుక్మిణి (Rukmini) కథానాయికగా నటిచింది. హేమంత్ రాజ్ (Hemanth Raj) ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు.

ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 01న విడుద‌లై పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఇక క‌న్నడ‌లో ఈ చిత్రం మంచి విజ‌యం సాధించ‌డంతో తెలుగులో కూడా డబ్ చేస్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ సినిమా నుంచి రోమాంటిక్ మెలోడి ‘క‌డ‌ల‌ను'(Kadalanu) అనే సాంగ్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ప్యూర్ న్యాచురాల్, ఫుల్ ఎమోషనల్‌గా సాగిన ఈ పాట ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంటుంది.

గోధి బన్న సాధారణ మైకట్టు(Godhi Banna sadharana Maikattu), కవలుదారి Kavaludhari (తెలుగులో కపటధారి), భీమ సేన నల మహారాజు (Bheema Sena Nala Maharaju) లాంటి బ్ల‌క్ బ‌స్ట‌ర్‌లు తీసిన ద‌ర్శ‌కుడు హేమంత్ రాజ్ (Hemanth Raj) ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా విడుదల చేయనున్నట్లు మేక‌ర్స్ ప్రకటించిన విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌టి పార్ట్ ‘సప్త సాగరే దాచే ఎల్లో (సైడ్ ఏ) గా.. రెండో పార్ట్ ‘సప్త సాగరే దాచే ఎల్లో (సైడ్ బీ) గా రానుంది. రక్షిత్ శెట్టి సొంత ప్రొడక్షన్స్ అయిన పరమవా స్టూడియోస్ (Paramvah Studios) బ్యానర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుంది. వసంత్, చైత్ర జె ఆచార్, అచ్యుత్ కుమార్, శరత్ లోహితాశ్వ, పవిత్ర లోకేష్ ఈ చిత్రంలో ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషిస్తుండ‌గా.. చరణ్ రాజ్ సంగీతం అందించ‌నున్నారు.

