Sapta Saagaralu Dhaati Side-B | మంగళవారం సినిమాకు పోటీగా రక్షిత్‌ శెట్టి కొత్త సినిమా.. సప్తసాగరాలు దాటి సైడ్-బీ రిలీజ్‌ డేట్ ఫిక్స్‌..!

October 20, 2023 / 10:50 AM IST

Sapta Saagaralu Dhaati Side-B Movie | కన్నడ హీరో రక్షిత్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సప్త సాగరాలు దాటి ఇటీవలే రిలీజై సంచలన విజయం సాధించింది. కన్నడలో ముందు రిలీజవగా అక్కడ సూపర్ రెస్పాన్స్ రావడంతో పీపుల్ మీడియా సంస్థ తెలుగులో రిలీజ్‌ చేసింది. ఇక తెలుగులో రిలీజైన మొదటి రోజే బ్రేక్ ఈవెన్‌ కంప్లీట్ చేసుకుని రికార్డు సృష్టించింది. సినిమా చూసిన వారందరూ ఇదోక హార్డ్ హిట్టింగ్ లవ్‌స్టోరీని, గుండెల్ని పిండేసే సినిమా అంటూ రివ్యూలు చెప్పడంతో జనాలు థియేటర్‌లకు ఎగబడ్డారు. మరీ ముఖ్యంగా యూత్‌ ఈ సినిమాకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు.

ఇక సినిమా చివర్లో సైడ్‌-బీ అంటూ ప్రకటించి సీక్వెల్‌పై తెలుగులోనూ మంచి ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశారు. ఇక ముందుగా ఈ సినిమా సీక్వెల్‌ పార్ట్ సైడ్‌-బీని అక్టోబర్‌ 22న రిలీజ్‌ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. అయితే తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషలో తొలిపార్టుకు వచ్చిన రెస్పాన్స్‌ చూసి అన్ని సౌత్‌ లాంగ్వేజెస్‌లో ఒకేసారి రిలీజ్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాంతో డబ్బింగ్, ఇతరత్రా పనుల వల్ల సినిమాను పోస్ట్‌ పోన్ చేశారు. కాగా తాజాగా సైడ్‌-బీ రిలీజ్‌ డేట్‌ను మేకర్స్ ప్రకటించారు.

ఈ సినిమాను నవంబర్ 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే అదే రోజున ఆర్‌ఎక్స్‌100 దర్శకుడు అజయ్‌ భూపతి తెరకెక్కించిన మంగళవారం రిలీజ్‌ కాబోతుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై జనాల్లో మంచి ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ ఉన్నాయి. మరీ ఈ సినిమా రేంజ్‌లో సప్త సాగరాలు దాటి సినిమా హైప్‌ తెచ్చుకుంటే మాత్రం పాస్ మార్కులు కొట్టేసినట్లే. రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమాకు హేమంత్ రావు దర్శకుడు.

We return to spread love across boundaries 🤍#SaptaSagaraaluDhaatiSideB is coming to your nearest cinemas on 17th November ☺️#SSESideBNov17 #SSDSideBNov17@rakshitshetty @hemanthrao11 @rukminitweets @Chaithra_Achar_ @charanrajmr2701 @AdvaithaAmbara #ParamvahPictures… pic.twitter.com/x1qtwmzzi6

— People Media Factory (@peoplemediafcy) October 20, 2023