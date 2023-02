February 18, 2023 / 03:42 PM IST

Heeramandi Web-series | వాస్త‌విక క‌థ‌ల‌ను అందంగా, అంద‌రికి అర్థ‌మ‌య్యేట్టుగా తెర‌పై చూపించ‌డంలో సంజ‌య్ లీలా భ‌న్సాలీ సిద్ద హ‌స్తుడు. ఈయ‌న సినిమాల‌లో టేకింగ్ గాని, విజువ‌లైజేష‌న్ గాని ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఒక కొత్త అనుభూతిని క‌లిగిస్తాయి. బాలీవుడ్‌లో పిరీయాడిక్ చిత్రాలను ఈయ‌న క‌న్నా బాగా ఎవ‌రు తెర‌కెక్కించ‌లేరేమో అని అనిపిస్తుంది. గతేడాది ఈయ‌న తెర‌కెక్కించిన ‘గంగూబాయి క‌తియావాడి’ బాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సంచలన విజయం సాధించింది. ఆలియా భ‌ట్ బెస్ట్ ప‌ర్‌ఫార్మెన్స్‌తో వంద కోట్ల క్లబ్‌లో చేరింది. ఇక ప్రస్తుతం భన్సాలీ హీరమండి అనే వెబ్‌సిరీస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నాడు.

ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌తో కలిసి ఈ వెబ్‌సరీస్‌ను భన్సాలీ తెరకెక్కిస్తున్నాడు. స్వాతంత్య్రానికి ముందు ‘హీరమండి’ ప్రాంతంలోని వేశ్యల కథలను ఈ వెబ్‌సిరీస్‌ ద్వారా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు. అలాగే, ఇక్కడి సాంస్కృతిక వాస్తవాలను కూడా తన సెట్‌ సిరీస్‌లో స్పృషించనున్నారు. ఈ సిరీస్‌లో ప్రేమ, ద్రోహం, వారసత్వం, రాజకీయాలను అంశాలుగా తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ వెబ్‌సిరీస్‌ నుంచి ఫస్ట్‌ లుక్‌ రిలీజైంది. పోస్టర్‌లో మనిషా కొయిరాల, అతిధిరావు హైదరి, రీచా చద్ధా, షర్మిన్‌ సెగల్‌, సంజీదా షేక్‌, సోనాక్షి సిన్హాలు క్వీన్స్‌ గెటప్‌లలో రాయల్‌ లుక్‌లో కనిపించారు.

గ్లింప్స్‌తోనే వెబ్‌సీరిస్‌పై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి. ఇక భన్సాలీ తన ట్రేడ్‌మార్క్ అయిన పెద్ద పెద్ద సెట్‌లు, బహుముఖ పాత్రలు, మనోహరమైన కూర్పులను మరోసారి ఈ సిరీస్‌లో మన కళ్లను కట్టిపడేయనున్నాడు. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ వెబ్‌సిరీస్‌ ఈ ఏడాది ద్వితియార్థంలో స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు సమాచారం.

The artistry of Sanjay Leela Bhansali combined with the grace of this cast, is an explosion we were not prepared for 🤩#Heeramandi coming soon only on Netflix! pic.twitter.com/1B1somnDbP

— BhansaliProductions (@bhansali_produc) February 18, 2023