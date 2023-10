October 9, 2023 / 04:34 PM IST

Martin Luther King | తనదైన కామెడీ టైమింగ్‌ స్టైల్‌తో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించే టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో ఒకడు సంపూర్ణేశ్‌ బాబు (Sampoornesh Babu). ఈ క్రేజీ యాక్టర్ ప్రస్తుతం పొలిటికల్‌ సెటైరికల్ సినిమాలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ (‌Martin Luther King) టైటిల్‌తో వస్తోన్న ఈ చిత్రంతో పూజా అపర్ణా కొల్లూరు డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. అక్టోబర్ 27న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కాగా విడుదలకు ముందు మేకర్స్ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్‌ స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ వేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.

నేటి నుంచి ఐదు పట్టణాలు.. వైజాగ్‌, విజయవాడ, నెల్లూరు, కర్నూలు, వరంగల్‌లో ప్రీమియర్స్‌ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అక్టోబర్ 14 వరకు ప్రీమియర్స్ వేయనున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌. సినిమా కథ పట్ల మేకర్స్ ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నారో.. తాజా నిర్ణయంతో తెలిసిపోతుంది. వెంకటేశ్ మహా, నరేశ్‌, శరణ్య ప్రదీప్‌తోపాటు పలువురు నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. YNOT Studios, రిలయన్స్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, వెంకటేశ్‌ మహా హోం బ్యానర్ మహాయణా మోషన్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

స్మరణ్‌ సాయి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ టీజర్‌లో సంపూర్ణేశ్‌ బాబు కంప్లీట్ డీగ్లామరైజ్‌డ్‌గా సరికొత్త అవతారంలో కనిపిస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాడు. మరి ప్రీమియర్స్‌ కు ఎలాంటి స్పందన ఉండబోతుందనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

సర్‌ప్రైజ్‌ డెసిషన్‌..

మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ టీజర్‌..

#MartinLutherKing has been censored ‘U’ and releasing on October 27 in theatres ! #MLKFromOct27

A @SVC_official Release@sampoornesh @ItsActorNaresh@PujaKolluru@sash041075 @chakdyn@mahaisnotanoun@StudiosYNot @RelianceEnt @Shibasishsarkar @Mahayana_MP @APIfilms @venupro pic.twitter.com/2eo8B0zqoX

— Mahayana Motion Pictures (@Mahayana_MP) September 30, 2023