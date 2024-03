March 1, 2024 / 12:20 PM IST

Odela 2 | హెబ్బాపటేల్‌ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఓదెల రైల్వే స్టేషన్‌. సంపత్‌ నంది (Sampath Nandi) తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ సూపర్ హిట్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌ను ప్రకటించి మూవీ లవర్స్‌ను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు సంపత్ నంది. సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌కు ఓదెల 2 (Odela 2) టైటిల్‌ ఫైనల్‌ చేశారు. రెండో పార్టులో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఓదెల 2 షూటింగ్‌ను ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రం కాశీలో షురూ చేశారు.

వశిష్ఠ ఎన్‌ సింహా, హరిప్రియ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా.. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలపై రానున్న రోజుల్లో స్పష్టత ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌. సంపత్‌ నంది టీమ్‌ వర్క్స్‌ బ్యానర్‌, మధు క్రియేషన్స్‌పై వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అశోక్‌ తేజ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. కాంతార చిత్రానికి అదిరిపోయే బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్ అందించిన అజనీష్‌ లోక్‌నాథ్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు ఆకాశంలో ఉన్నాయి.

గ్లామరస్‌, పర్‌ఫార్మెన్స్‌ ఓరియెంటెడ్‌ పాత్రలతో అందరినీ అలరించిన తమన్నా.. ఓదెల 2లో ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని రోల్‌లో మెరువనుందట.

ట్రెండింగ్‌లో ఓదెల 2 స్టిల్స్‌..

The thrills will go to the next level 🔥

Announcing #Odela2 starring the gorgeous @tamannaahspeaks in a never seen before role ❤️‍🔥

Created by @IamSampathNandi 💥

Shoot begins today in the divine city of Kashi. More updates soon!@ashokalle2020 @SampathNandi_TW @HariPrriya6… pic.twitter.com/IHBZq9c1AY

— B AJANEESH LOKNATH (@AJANEESHB) March 1, 2024