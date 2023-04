Khushi Movie | ఖుషీ మూవీ నుంచి సమంత స్పెషల్‌ పోస్టర్ రిలీజ్‌

April 28, 2023 / 03:27 PM IST

Samantha | తొలి సినిమా ‘ఏమాయ చేశావే’తో అందరిని మాయలో పడేసింది సమంత. ఈ సినిమా సక్సెస్‌తో సామ్‌ కెరీర్‌ ఎక్కడికో వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత వరుస అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూ 13ఏళ్లుగా దక్షిణాదిలో టాప్‌ హీరోయిన్‌లలో ఒకరిగా కొనసాగుతుంది. ఇక గతేదాడి మయోసైటిస్‌ వ్యాధి బారిన పడిన సామ్‌.. ఇప్పుడిప్పుడే ఆ వ్యాధి నుంచి కోలుకుంటుంది. కొన్ని నెలలుగా షూటింగ్‌లకు బ్రేక్‌ ఇచ్చిన సామ్‌ ఇటీవలే మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వచ్చి బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా గడుపుతుంది. ప్రస్తుతం సామ్‌ మూడు సినిమాలను సెట్స్‌ పైన ఉంచింది. అందులో ఖుషీ ఒకటి.

విజయ్‌ దేవరకొండ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు ‘మజిలీ’ ఫేమ్‌ శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌లో రిలీజ్‌ కానుంది. కాగా శుక్రవారం సమంత బర్త్‌డే సందర్భంగా ఆమె పోస్టర్‌ను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. మెడలో ఆఫీస్‌ ట్యాగ్ వేసుకుని నవ్వుతూ వస్తున్న పోస్టర్‌ ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాకుండా సమంత పెళ్లయిన అమ్మాయి పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. రోమ్‌-కామ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన ఫస్ట్‌లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై కాస్త అంచనాలు పెంచాయి. కాశ్మీర్‌ బ్యాక్‌గ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్‌ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. శివ నిర్వాణ రూపొందిస్తున్న ఈ ప్రేమ కావ్యానికి హేషమ్‌ అబ్దుల్‌ వాహద్‌ స్వరాలు సమకూర్చుతున్నాడు.

Team #Kushi wishes the bundle of joy @Samanthaprabhu2, a very Happy Birthday ❤️

Keep spreading more kindness and happiness all around 🤩❤️@TheDeverakonda @ShivaNirvana @HeshamAWMusic @prawinpudi pic.twitter.com/F032oORuTH

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 28, 2023