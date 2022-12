December 2, 2022 / 07:49 PM IST

Samantha Health Update | గత కొంతకాలంగా సమంత మయోసైటిస్‌ అనే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించిన సమస్యలతో సతమతమవుతూ ఇంట్లోనే ఉంటూ విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది సామ్‌. ఆమె నటించాల్సిన చిత్రాల షూటింగ్స్‌కు వాయిదాపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల ‘యశోద’ ప్రమోషన్‌లో భాగంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన ఆరోగ్య సమస్య గురించి బయటపెట్టిన సమంత ప్రస్తుతం తన దృష్టినంతా ఆరోగ్యంపైనే పెట్టింది. తప్పకుండా వీలున్నంత తొందర్లో కోలుకొని సినిమా షూటింగ్‌లో పాల్గొంటానని చెబుతున్న సమంతపై ఇటీవల మరికొన్ని రూమర్లు వచ్చాయి.

సమంత ఆరోగ్యం క్షీణించి చికిత్స కోసం విదేశాలకు వెళ్లిందని.. ఆమెకు సీరియస్‌గా ఉందని గత రెండు రోజులుగా రూమర్లు వస్తున్నాయి. అయితే గత వారం నుంచి సోషల్‌మీడియాకు దూరంగా సామ్‌..నేడు సోషల్‌మీడియాలో (ట్విట్టర్‌) ఓ పోస్టులను పెట్టడంతో.. సమంత సేఫ్‌గా ఉందని.. ఆమె ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అడవిశేష్‌ నటించిన ‘హిట్‌-2’కు సంబంధించి ఓ జర్నలిస్టు రాబోయే హిట్‌ ఫ్రాంచైసీలో మహిళా ప్రాధానత్య వున్న పాత్రలో సమంతను తీసుకుంటే ఎలా వుంటుందని పెట్టిన ట్వీట్‌కు అడవిశేష్‌ సమంతను రిైప్లె కోరాడు. తాజాగా సమంత కూడా ఈ ట్వీట్‌కు సమాధానంగా హిట్‌-2 విజయానికి అడవిశేష్‌కు అండ్‌ టీమ్‌కు శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ ఓ ట్వీట్‌ పెట్టడం అందరిలో ఆమె ఆరోగ్యంపై వున్న రూమర్లకు చెక్‌పడినట్లే..!

A badass cop … sounds like fun 😈

Congratulations on your super HIT🫶🏻 @AdiviSesh .. always cheering for you 🤗 https://t.co/qugCUzPGrb

— Samantha (@Samanthaprabhu2) December 2, 2022