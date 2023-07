July 3, 2023 / 04:43 PM IST

Samajavaragamana Movie | టీజర్‌, ట్రైలర్‌లతో పెద్దగా ఇంపాక్ట్‌ క్రియేట్ చేయలేదు కానీ.. మౌత్‌ టాక్‌తో మాస్‌ లెవల్లో కలెక్షన్‌లు కొల్లగొడుతుంది సామజవరగమన మూవీ. శ్రీవిష్ణు హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాకు రామ్‌ అబ్బూరి దర్శకుడు. రిలీజ్ ముందు వరకు ఈ సినిమాపై ఎలాంటి బజ్‌ ఏర్పడలేదు. పైగా శ్రీవిష్ణు గత మూడు సినిమాలు పెద్ద డిజాస్టర్‌లు. దాంతో సామజవరగమనపై ప్రేక్షకుల్లో ఇసుమంత ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ కూడా లేవు. ట్రైలర్‌ సైతం రొటీన్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌లానే అనిపించింది. అయితే ఈ సినిమాను రిలీజ్‌కు మూడు రోజులు ముందే అంతటా ప్రీమియర్లు వేశారు. ప్రీమియర్స్‌కు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. అయితే ఆ రెస్పాన్స్‌ జనాలను థియేటర్‌ వరకు తీసుకురాలేకపోయింది.

దాంతో తొలిరోజు ఈ సినిమాగా లో కలెక్షన్‌లు వచ్చాయి. ఇక రెండో రోజు కాస్త పర్వాలేదనిపించే కలెక్షన్‌లే వచ్చాయి. మెల్లిగా మౌత్‌ టాక్‌ పాజిటీవ్‌గా రావడంతో కలెక్షన్ల సంఖ్య పెరిగింది. శని, ఆదివారాల్లో చాలా చోట్ల హౌజ్‌ ఫుల్ బోర్డులు కనిపించాయి. సినిమా చాలా హిలేరియస్‌గా ఉందని, అవుట్‌ అండ్ అవుట్‌ ఫన్‌ రియాట్ అని రివ్యూలు రావడంతో అందరిలోనూ ఆసక్తి పెరిగింది. థియేటర్‌ల సంఖ్య కూడా పెరిగింది. ఇక సోమవారం రోజున కూడా ఈ సినిమా బుకింగ్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్‌ వీకెండ్‌లోనే ఈ సినిమా రూ.19.8 కోట్లు వసూళ్‌ చేసి బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ కంప్లీట్‌ చేసుకుంది. ఇక సోమవారం నుంచి వచ్చే కలెక్షన్నీ లాభాలే.

ఎలాగూ నాలుగు రోజుల వరకు మరో సినిమా లేదు. నాగశౌర్య రంగబలి వచ్చేవరకు ఈ సినిమాకు ఎలాంటి అడ్డు లేదు. ఇప్పటివరకు శ్రీవిష్ణు కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ హిట్ అంటే బ్రోచెవారెవురా. ఇక ఈ సినిమాతో దాని ఫుల్‌ టైమ్‌ కలెక్షన్‌లు అలవోకగా దాటేస్తుందని ట్రేడ్‌ వర్గాలు తెలుపుతున్నాయి. ఏకే ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌, హస్య మూవీస్‌ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో శ్రీ విష్ణుకు జోడీగా రెబా మోనికా జాన్‌ నటించింది.

