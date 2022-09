September 5, 2022 / 05:18 PM IST

బాలీవుడ్‌లో కండ‌ల వీరుడు స‌ల్మాన్‌ఖాన్‌ది ఓ వెరైటీ స్టైల్‌. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక న్యూలుక్‌తో క‌నిపిస్తుంటాడు. అయితే, ఈ సారి మ‌రింత వెరైటీగా కెమెరాకు చిక్కాడు. తన జీన్స్ ప్యాంటు జేబులో గాజు గ్లాసుతో ప్ర‌త్య‌క్ష‌మ‌య్యాడు. ఏదో ద్ర‌వ‌ప‌దార్థ‌మున్న గ్లాసును ఓ జేబులోంచి మ‌రో జేబులోకి మార్చుకుంటూ క‌నిపించాడు. ఈ వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

నిర్మాత మురాద్ ఖేతానీ పుట్టినరోజు వేడుకకు సల్మాన్ వచ్చినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇంటర్నెట్‌లో హ‌ల్‌చ‌ల్‌ చేస్తున్నాయి. కారు దిగేట‌ప్పుడు స‌ల్మాన్‌ఖాన్ త‌న జీన్స్ ప్యాంటు ఎడ‌మ జేబులోంచి ద్ర‌వ‌ప‌దార్థంతో సగం నింపిన గ్లాసును తీసి కుడి జేబులోకి మార్చుకున్నాడు. గ్లాసును క‌వ‌ర్ చేస్తూ ఈవెంట్‌కు వెళ్లిపోయాడు. ఈ వీడియో సోష‌ల్‌ మీడియాలో కనిపించడంతో అభిమానులు వెరైటీ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ‘స‌ల్లూభాయ్ గ్లాసులో ఏంటి వోడ్కానా? లేదా మంచినీళ్లా?’ అని ఒక‌రు కామెంట్ చేయ‌గా, ‘ప్యాంట్ జేబులో గాజు.. భాయ్ కొత్త స్టైల్’ అని మ‌రొక‌రు వ్యాఖ్యానించారు.

Glass in pants pocket😁 new style of bhai #SalmanKhan @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/tpjFL5JlBD

— Devil V!SHAL (@VishalRC007) September 3, 2022