May 18, 2023 / 09:11 PM IST

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) టైగర్‌ ప్రాంచైజీ సినిమాలకు సూపర్ క్రేజ్ ఉంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ స్టార్ హీరో నటించిన ఏక్తా టైగర్‌, టైగర్‌ జిందా హై బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి హిట్స్‌గా నిలిచాయి. ఇప్పుడిదే ప్రాంచైజీలో వస్తున్న చిత్రం టైగర్‌ 3 (Tiger 3). మనీశ్‌ శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ భామ కత్రినాకైఫ్‌ మరోసారి సల్మాన్‌ ఖాన్‌కు జోడీగా నటిస్తోంది. షారుఖ్‌ ఖాన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ సినిమా అప్‌డేట్‌ ఇచ్చాడు సల్లూభాయ్‌.

భుజానికి గాయం కాగా పట్టీ వేసుకున్న స్టిల్‌ను షేర్ చేస్తూ.. మీరు ప్రపంచ భారాన్ని మీ భుజాలపై మోస్తున్నారని భావించినప్పుడు.. లోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఐదు కేజీల డంబెల్‌ని ఎత్తి చూపించండి.. పులి గాయపడింది.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్‌గా కనిపించనుండగా.. అశుతోష్‌ రాణా, అనుప్రియా గోయెంకా, రిద్ధి డోగ్రా, అంగద్‌ బేడి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

అలనాటి అందాల తార రేవతి (Revathi) మరోసారి స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్‌తో కలిసి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరువబోతుందని ఇప్పటికే వార్తలు రాగా.. దీనిపై సల్లూభాయ్‌ టీం నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. స్పై యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో టైగర్‌ 3 చిత్రంలో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ను కమాండ్ చేసే రా ఆఫీసర్‌ పాత్రలో రేవతి కనిపించనుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో వస్తున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

Wen u think u r carrying the weight of the world on your shoulders , he says duniya ko chodo paanch kilo ka dumbbell utha ke dikhao .Tiger Zakhmi Hai . #Tiger3 pic.twitter.com/nyNahitd24

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 18, 2023