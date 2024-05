Double Ismart Teaser Duration Time Is Out Now

Double iSmart Teaser | రామ్‌ డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ టీజర్‌ లోడింగ్ గురూ.. రన్‌ టైం ఎంతంటే..?

Double iSmart Teaser | పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న సినిమా డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ (Double iSmart).ఈ చిత్రంలో ఎనర్జిటిక్ యాక్టర్ రామ్‌ పోతినేని (Ram Pothineni) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ టీజర్‌ మే 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న విషయం తెలిసిందే.

May 14, 2024 / 01:21 PM IST

Double iSmart Teaser | టాలీవుడ్ మూవీ లవర్స్‌ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సినిమా డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ (Double iSmart). పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఎనర్జిటిక్ యాక్టర్ రామ్‌ పోతినేని (Ram Pothineni) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. కావ్య థాపర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ టీజర్‌ మే 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న విషయం తెలిసిందే. ధిమాక్కిరికిరి డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ టీజర్‌ లోడింగ్‌.. డబుల్ ఎక్స్‌ మ్యాడ్‌నెస్‌ డోస్‌ 85 సెకన్లపాటు ఉండబోతుందని తెలియజేస్తూ కొత్త లుక్‌ షేర్ చేశారు.

రామ్ స్టైలిష్ గాగుల్స్‌ పెట్టుకొని, భుజంపై గన్‌ పెట్టుకొని ధమ్‌కీ ఇస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్‌ ఇప్పుడు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌కు సీక్వెల్‌గా వస్తోన్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ యాక్టర్ సంజయ్‌ దత్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఫస్ట్ పార్టుకు అదిరిపోయే మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ మరోసారి అదిరిపోయే బీజీఎంను రెడీ చేసినట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన పోస్టర్లు చెప్పకనే చెబుతున్నాయి.

ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుండగా.. తేదీపై మేకర్స నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇస్మార్ట్‌ ఈజ్ బ్యాక్‌.. ఈ సారి డబుల్ ఇంపాక్ట్‌.. అంటూ పూరీ టీం ఇప్పటికే శక్తిమంతమైన త్రిశూలంతో డిజైన్ చేసిన పోస్టర్ షేర్ చేసి సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తుంది.

పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ మూవీ ఆడియో హక్కులను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్‌ ఆదిత్య మ్యూజిక్‌ దక్కించుకుంది‌. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే షేర్ చేసిన రామ్‌ డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ లుక్స్‌కు ఇంప్రెస్ అవుతున్నారు ఫ్యాన్స్‌.

Get ready to celebrate the arrival of USTAAD #RAmPOthineni as #DoubleISMART 😎 2X dosage of MADNESS Loading in 85 SECONDS of 𝗱𝗶𝗠𝗔𝗔𝗞𝗜𝗞𝗜𝗥𝗜𝗞𝗜𝗥𝗜 #DoubleISMARTTeaser 💥 Releasing Tomorrow, MAY 15th ❤️‍🔥 ARE YOU READY 😎@ramsayz #PuriJagannadh @duttsanjay #ManiSharma… pic.twitter.com/IDO2xraB0h — Puri Connects (@PuriConnects) May 14, 2024

కౌంట్‌డౌన్‌ షురూ..

The countdown begins to experience Ustaad @ramsayz & Dashing Director #PuriJagannadh‘s DOUBLE MASS MADNESS in theatres🔥

1️⃣0️⃣0️⃣ DAYS to go for #DoubleISMART 💥💥

Massive Release Worldwide on MARCH 8th,2024 in Telugu, Hindi, Tamil, Kannada & Malayalam❤️‍🔥@duttsanjay #ManiSharma… pic.twitter.com/zN1QwSltdJ

— Puri Connects (@PuriConnects) November 29, 2023

మెలోడీ బ్రహ్మ ఆన్ డ్యూటీ..

Welcoming Manisharma garu back into our iSmart Madness! 🧨🔥#DoubleISMART pic.twitter.com/tUZuCK2Gpi — RAm POthineni (@ramsayz) November 24, 2023

డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ రామ్‌ ఈజ్‌ బ్యాక్‌..

#DoubleISMARTBegins🔥 The much-anticipated shoot of #DoubleISMART began today on a huge set with a MASSive action sequence under action choreography of Kecha & DOP Gianni💥 IN CINEMAS MARCH 8th,2024❤️‍🔥 Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh @Charmmeofficial @IamVishuReddy @PuriConnects pic.twitter.com/ZT66YiHtIF — Puri Connects (@PuriConnects) July 12, 2023

లాంఛింగ్ ఈవెంట్‌ ఫొటోలు..

Here are a few more clicks from the #DoubleISMART Launch Ceremony graced by near & dear ones in Hyderabad❤️ Regular Shoot Begins on July 12th 🔥

In cinemas on MARCH 8th, 2024💥 Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh @Charmmeofficial @IamVishuReddy pic.twitter.com/oJOA1FoYG4 — Puri Connects (@PuriConnects) July 10, 2023

