October 16, 2023 / 12:44 PM IST

Tiger 3 | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం టైగర్ 3. ఇక టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో సల్మాన్‌ నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేశాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇదే జోనర్‌లో ఇప్పుడు టైగర్‌ 3 (Tiger 3) రాబోతుంది. మనీశ్‌ శర్మ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ తాజాగా విడుద‌ల చేశారు.

దేశంలోని శాంతికి, దేశంలోని శ‌త్రువుల‌కి మధ్య ఎంత దూరం ఉంటుంది. కేవ‌లం ఒక మ‌నిషంత దూరం అన్న డైలాగ్‌తో ట్రైల‌ర్ మొద‌ల‌వుతుంది. ఇక ఈ ట్రైల‌ర్‌లో టైగ‌ర్ వ‌ల్ల త‌న ఫ్యామిలీని కోల్పోయిన ఇమ్రాన్ హష్మీ త‌నపై ప‌గ తీర్చుకోవడానికి ప్ర‌య‌త్నీస్తుండ‌గా.. అత‌డి వ‌ల్ల దేశాన్ని.. త‌న‌ ఫ్యామిలీని టైగ‌ర్ ఎలా కాపాడుకున్నాడు అనేది సినిమా స్టోరీ. ఇక ఈ ప్ర‌య‌త్నంలో టైగ‌ర్‌పై దేశ ద్రోహి అంటూ ముద్ర కూడా ప‌డుతుంది.

యాక్షన్‌ స్పై థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 12న‌ విడుదల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టించారు. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లోనూ ఈ సినిమా ఏకకాలంలో రిలీజ్‌ కాబోతుంది. యష్‌ రాజ్‌ ఫిలింస్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో సల్మాన్‌కు జోడీగా బాలీవుడ్ భామ కత్రినా కైఫ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండ‌గా.. బాలీవుడ్ కింగ్ ఖాన్ షారుఖ్‌ ఖాన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇక గతంలో ఈ సిరీస్‌లో తెరకెక్కిన ఏకా థా టైగర్, టైగర్‌ జిందా హే సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర భారీ వసూళ్ళను సాధించాయి.

