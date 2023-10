October 8, 2023 / 12:53 PM IST

Salman Khan | కండలవీరుడు సల్మాన్‌ఖాన్ గురించి ప్ర‌త్యేకంగా ప‌రిచయం అవ‌స‌రం లేదు. బాలీవుడ్‌లో సల్మాన్‌ఖాన్‌కు సాలిడ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది, ఈ ఫ్యాన్ బేస్ కి కారణం సల్మాన్‌ చేసిన సినిమాలు మాత్రమే కారణం కాదు సల్మాన్‌ మంచితనం కూడా. ఇక సల్మాన్‌ఖాన్ తాజాగా న‌టిస్తున్న చిత్రం టైగర్‌ 3 (Tiger 3). మనీశ్‌ శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను అక్టోబర్‌ 16న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా సల్మాన్‌ఖాన్ సోష‌ల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు.

సల్మాన్‌ఖాన్ ట్విట్ట‌ర్‌లో ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు. ఈ పోస్ట్‌లో ఒక అమ్మాయి వెనుక సైడ్ తిరిగి ఉండగా.. రేపు నా మనసులో ఒక భాగం మీతో పంచుకోబోతున్నాను. అంటూ పోస్ట్ చేశాడు. ఇక ఈ ఫొటోకి నేను ఎల్లప్పుడూ నీకు అండగా ఉంటాను అని సల్మాన్‌ కాప్షన్ ఇచ్చాడు. అయితే ఈ ఫోటోలో ఉంది ఎవ‌రంటూ నెటిజెన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ వైర‌ల్‌గా మారింది.

I’ll always have your back. pic.twitter.com/FRUl3hMZw7

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 8, 2023