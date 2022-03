March 25, 2022 / 09:49 PM IST

బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ హీరో స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) హీరోగా న‌టిస్తున్న గాడ్‌ఫాద‌ర్ (Godfather) లో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. మోహ‌న్ రాజా డైరెక్ష‌న్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న‌ ఈ చిత్రం ముంబైలో వేసిన సెట్స్ లో షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. చిరంజీవి, స‌ల్మాన్ ఖాన్ పై వచ్చే కీల‌క స‌న్నివేశాల‌ను చిత్రీక‌రిస్తున్న ఫొటోలు ఇప్ప‌టికే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అయ్యాయి. ఈ సినిమా షూటింగ్‌పై తాజా అప్ డేట్ ఒక‌టి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

స‌ల్మాన్ ఖాన్ పాత్ర‌కు సంబంధించిన పూర్త‌యింద‌ట‌. ఈ సంద‌ర్భంగా డైరెక్ట‌ర్ మోహ‌న్‌రాజా స‌ల్లూభాయ్‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. గాడ్ ఫాద‌ర్‌లో టాలీవుడ్ హీరో స‌త్యదేవ్, లేడీ సూప‌ర్ స్టార్ న‌య‌న‌తార‌ కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. కొణిదెల ప్రొడ‌క్ష‌న్ కంపెనీ, సూప‌ర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్ థ‌మ‌న్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్.

Finished an Amazing Schedule with the Mighty Man,Sweetness Personified

Dearmost Bhai @beingsalmankhan

Thanks Bhai for Making this So Comfortable and So Memorable 🙏

And Thanks to OUR pillar of Support @kchirutweets for making this happen for Our #GodFather@MusicThaman & Team pic.twitter.com/2ys8CUy6jo

— Mohan Raja (@jayam_mohanraja) March 24, 2022