May 27, 2023 / 04:51 PM IST

Salman Khan Marriage Proposal | ఆరు పదుల వయసు దగ్గరికొచ్చినా ఇంకా బ్యాచ్‌లర్‌ లైఫ్‌నే ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నాడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌. కాగా గతంలో సల్మాన్‌ పలువురు బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లతో ప్రేమాయణం సాగించాడు. అయితే అవి పెళ్లి వరకు వెళ్లలేకపోయాయి. దాంతో సల్మాన్‌ పెళ్లి చేసుకుంటాడా? చేసుకంటే ఎవర్ని చేసుకుంటాడు అంటూ సోషల్‌ మీడియాలో తరచూ చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కాగా తాజాగా ఈ కండల వీరుడుకు ఓ ప్రపోజల్‌ వచ్చింది. అయితే సల్మాన్‌ తనకు ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకునే వయసు దాటిందంటూ ఆ ప్రపోజల్‌ను తిరస్కరించాడు.

ఐఫా-2023 వేడుకలు దుబాయ్‌లో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ వేడకులకు బాలీవుడ్‌ తారలు తరలివచ్చారు. కాగా ఈ వేడుకలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో సల్మాన్ మాట్లాడుతుండగా.. ఓ లేడీ రిపోర్టర్ ప్రపోజ్ చేసింది. ‘సల్మాన్ మీ కోసమే నేను హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చాను. మిమ్మల్ని చూసినప్పుడే నేను మీతో ప్రేమలో పడిపోయాను’ అని ఆమె చెప్పంది. అది వినగానే సల్మాన్‌ ‘మీరు షారుక్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా’ అంటూ జోక్‌ వేశాడు. దాంతో ఆ రిపోర్టర్‌ ‘లేదు నేను మీ గురించే మాట్లాడుతున్నా.. మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారా?’ అని మళ్లీ అడిగింది. దీంతో సల్మాన్ ‘నాకు పెళ్లి వయసు దాటిపోయింది. 20 ఏళ్ల క్రితం నువ్వు నన్ను కలిసి ఉంటే బాగుండేది’ అని సరదాగా రిప్లై ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది.

Female Reporter – Salman Khan will you marry me #SalmanKhan – My Days for getting married is over You should have met me around 20 years ago 😭😭 😂😂 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/yESfpLtc1i

— Salmans Soldier (@SalmansSoldier) May 26, 2023