December 17, 2023 / 11:02 AM IST

Bagheera Movie | కన్నడ రోరింగ్ స్టార్ శ్రీమురళి హీరోగా వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం బ‌ఘీరా. ‘కేజీఎఫ్‌’ ఫేమ్ ప్ర‌శాంత్ నీల్ ఈ సినిమాకు కథ అందిస్తుండగా.. డాక్టర్‌ సూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇక ‘కేజీఎఫ్‌’, కాంతారా చిత్రాల‌తో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి శ్రీమురళి పుట్టినరోజు కానుక‌గా మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐲 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐚 𝐣𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞… 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐫𝐨𝐚𝐫𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞…💥

Presenting #BagheeraTeaser to you all ▶️ https://t.co/t7rOzmuUps

Wishing our ‘Roaring Star’ @SRIMURALIII a very Happy Birthday.#Bagheera… pic.twitter.com/OC7b2biFAv

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 17, 2023